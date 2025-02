Gli Unknown Mortal Orchestra hanno svelato i dettagli del loro ultimo capitolo della serie IC, una collezione di progetti strumentali in cui la band si immerge in una città, collabora con artisti locali e improvvisa su composizioni prive di voce. Il nuovo lavoro, intitolato IC-02 Bogotá, prende il nome dalla capitale colombiana dove è stato realizzato. Questo album segna anche il debutto discografico del nuovo tastierista degli UMO, Christian Li, e viene descritto dalla band come “una possibile colonna sonora per strane feste e viaggi notturni nel vostro futuro.”

Il brano earth 1, che apre l’album, offre un assaggio del progetto con un suono denso, percussivo e oscuro, perfetto per immergere l’ascoltatore nell’atmosfera unica di IC-02 Bogotá. Il pezzo è già disponibile in streaming e promette di anticipare un lavoro ricco di sperimentazione e suggestioni sonore.

Oltre al nuovo album, gli Unknown Mortal Orchestra hanno in programma due importanti date live. L’8 maggio suoneranno all’Auditorio BB di Città del Messico, mentre il 10 maggio saranno tra gli headliner del festival Just Like Heaven di Pasadena, in California. Qui condivideranno il palco con artisti del calibro di Vampire Weekend, Rilo Kiley, Empire of the Sun, Bloc Party, TV on the Radio, The Drums, Courtney Barnett, Toro y Moi e Peter Bjorn and John. Al momento, queste sono le uniche date confermate della band, rendendo gli appuntamenti ancora più imperdibili per i fan.

Con IC-02 Bogotá, gli Unknown Mortal Orchestra continuano a esplorare nuovi territori musicali, confermandosi come uno dei progetti più innovativi e visionari della scena contemporanea. Un album che promette di essere non solo un’esperienza d’ascolto, ma un vero e proprio viaggio sensoriale.



https://www.unknownmortalorchestra.com/

https://www.facebook.com/unknownmortalorchestra/

https://www.instagram.com/unknownmortalorchestra/