Dopo il silenzio, l’azione. Gli American Football, pionieri del post-emo e del rock, hanno finalmente svelato i piani per un tour estivo che unirà Nord America ed Europa in un’unica, lunga narrazione musicale. Non è solo una serie di concerti, ma un vero e proprio viaggio che partirà da Denver il 15 maggio per concludersi il 18 agosto a Minneapolis, toccando la cifra record di ben 31 tappe.

La notizia più calda per i fan italiani? Il gruppo, celebre per il sound malinconico e le complesse tessiture strumentali, suonerà dal vivo a Milano il 19 giugno, sul palco dell’Alcatraz. Un appuntamento imperdibile per rivivere dal vivo i brani che hanno definito un genere. Support band Marconi Union.

Ciò che rende questo annuncio ancor più significativo è l’impegno sociale che lo accompagna. In collaborazione con Plus1, gli American Football devolveranno 1 dollaro, 1 sterlina o 1 euro per ogni biglietto venduto a favore di Safe Passage International e della Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights. Ogni nota suonata sarà quindi un sostegno concreto ai diritti dei migranti e dei rifugiati, trasformando la passione della community in un gesto tangibile di solidarietà.

Il viaggio sarà arricchito da una selezione di artisti di supporto d’eccezione, tra cui le atmosfere sperimentali di Mei Semones e Ian Sweet, i panorami ambientali dei Marconi Union e l’indie-folk intimo di Afternoon Bike Ride. Ogni data promette di essere una scoperta, una serata unica.



