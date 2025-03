Björk, visionaria e pioniera della sperimentazione sonora, annuncia l’arrivo nelle sale cinematografiche del suo film-concerto ‘Björk: Cornucopia’, distribuito da Trafalgar Releasing (Mercury Studios/Universal Music Group).



Icona anticonformista e poliedrica, Björk ha ridefinito i confini della musica e dell’arte, creando opere che sfidano le convenzioni e abbracciano molteplici dimensioni espressive. ‘Cornucopia’, descritto come il suo “spettacolo teatrale più elaborato e ambizioso di sempre”, approda al cinema in oltre 25 paesi a partire dal 7 maggio, portando con sé un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Con una durata di 1 ora e 39 minuti, arricchita da una proiezione aggiuntiva di 3 video musicali, il film cattura l’essenza della performance live più complessa e innovativa della carriera islandese. Sarà disponibile in circa 500 sale cinematografiche in paesi come Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito e molti altri.

‘Björk: Cornucopia’ ha una qualità tecnica straordinaria: 4K e Dolby Atmos trasformano il cinema in un palcoscenico virtuale, regalando un’esperienza sensoriale unica.



https://www.instagram.com/bjork/

https://www.facebook.com/bjork

https://www.bjorkcornucopia.com

https://www.bjork.com/

Ph. credit Santiago Felipe