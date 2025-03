Gli Oasis hanno rivelato che il loro attesissimo tour di reunion del 2025 sarà immortalato in un film-documentario. Attualmente intitolato Oasis Live ’25, il progetto sarà prodotto da Steven Knight, il creatore della serie Peaky Blinders, e diretto dal duo Dylan Southern e Will Lovelace, già noti per il film concerto degli LCD Soundsystem Shut Up and Play the Hits e il documentario sulla scena musicale newyorkese degli anni 2000 Meet Me in the Bathroom.

Secondo un comunicato stampa, il film sarà una produzione di Magna Studios. Tra i produttori figurano Sam Bridger e Guy Heeley, mentre Marisa Clifford e Kate Shepherd, con un portfolio che include progetti come Beastie Boys Story, Gangs of London e 20000 Days on Earth, ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita per Oasis Live ’25, né sono stati forniti ulteriori dettagli.

Dopo aver annunciato i primi concerti di comeback, gli Oasis hanno continuato ad aggiungere date al loro tour mondiale, che toccherà Nord America, Regno Unito, Sud America, Irlanda e Australia. Non sorprende che la richiesta di biglietti sia stata altissima, causando problemi di vendita per i fan di tutto il mondo e la cancellazione di alcuni biglietti rivenduti a prezzi esorbitanti su piattaforme di resale.

Con questo film, i fan avranno l’opportunità di rivivere l’emozione del ritorno degli Oasis, una delle band più iconiche degli anni ’90, in un formato che promette di essere tanto epico quanto i loro leggendari live.



Intanto Noel e Liam Gallagher continuano a eludere le domande su chi farà parte della loro formazione live per il tour di reunion, ma NME afferma di aver ottenuto un’anteprima da una fonte attendibile: tra i musicisti confermati ci sarebbero il bassista Andy Bell, il chitarrista Gem Archer, il chitarrista Paul “Bonehead” Arthurs e il batterista Joey Waronker.



Nel frattempo, sono stati annunciati i nominati per il Rock & Roll Hall of Fame 2025, e gli Oasis sono ancora una volta in corsa per l’ambito riconoscimento. Tra gli altri artisti in lizza ci sono i nuovi arrivati Outkast e Phish, insieme ai ritornanti Joy Division, New Order, i White Stripes, Mariah Carey e i Soundgarden.



https://oasisinet.com/

https://www.instagram.com/oasis/

https://www.facebook.com/OasisOfficial/