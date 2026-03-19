Con Three of Swords, le Private Wives firmano uno dei debutti più intensi e sinceri della nuova scena punk australiana, che sorprende per coerenza sonora, maturità compositiva e precisione emotiva. Un disco che unisce l’urgenza del punk contemporaneo alla cura timbrica del garage australiano più raffinato.

Il trio di Wollongong — Phoebe Price (chitarra/voce), Lucy Spencer (basso/voce) e Zoe Lewis (batteria/voce) arriva al primo album con una chiarezza d’intenti sorprendente: raccontare il dolore senza filtri, trasformare la vulnerabilità in linguaggio, e farlo con un suono che non concede tregua.

Registrato al Pet Food Factory e masterizzato da Mikey Young, il disco ha la ruvidità tipica del garage australiano, ma la scrittura guarda altrove: più diaristica, più emotiva, più vicina alla tradizione confessionale di band come Camp Cope o Big Thief che al punk da slogan. Le Private Wives non urlano slogan: urlano verità personali.

Three of Swords è un concept emotivo più che narrativo, il cui titolo richiama la carta dei tarocchi del cuore trafitto. E il disco mantiene la promessa: dieci brani che attraversano rotture, silenzi, colpe interiorizzate e momenti di lucidità improvvisa.

C’è un momento, ascoltando Three of Swords, in cui ci si accorge che non si sta più ascoltando un disco, ma leggendo un romanzo scritto con la voce. Le Private Wives non compongono semplicemente brani: costruiscono un personaggio, un mondo emotivo, un lessico corporeo che pulsa, sanguina, si ritrae e poi ritorna. Il loro debutto è un libro di memorie non autorizzato, un diario che non ha paura di mostrarsi con le pagine strappate.

Non c’è un racconto lineare, ma un arco emotivo netto: dalla richiesta di ascolto di Can You Hear Me alla consapevolezza ferita di The Fool.

Il suono: diretto, fisico, senza imbellettamenti. La produzione è asciutta, quasi documentaristica. Le chitarre sono taglienti, il basso pulsa come un battito accelerato, la batteria è un corpo che reagisce. La voce — spesso condivisa tra le tre — è l’elemento più sorprendente: non cerca perfezione, cerca verità. È un disco che suona vivo, urgente, registrato come se ogni take fosse l’ultima.

Can You Hear Me apre il volume come un prologo sussurrato da una stanza accanto. La protagonista parla, ma la sua voce rimbalza contro pareti troppo spesse. È un’invocazione, un tentativo di esistere nel campo visivo dell’altro. La domanda non è retorica: è un SOS emotivo.

Tough Man è il brano manifesto: un attacco frontale alla mascolinità emotivamente inaccessibile, raccontato con immagini fisiche e un ritornello che colpisce come un diretto allo stomaco. L’antagonista non è un uomo, ma la sua durezza: un’armatura che non protegge, ma respinge. La protagonista tenta di scalfirla, e ogni tentativo è un colpo che ritorna indietro. Il linguaggio è fisico, quasi pugilistico: l’amore come ring, la delusione come uppercut.

Blood in the Water introduce la tensione narrativa. Il sangue nell’acqua è un simbolo antico: vulnerabilità esposta, pericolo imminente. La protagonista sente che qualcosa sta per accadere, il momento in cui il racconto smette di essere intimo e diventa minaccioso. Con Evan il disco propone il testo più romanzesco: dettagli, ricordi, contraddizioni. Non c’è odio, non c’è idealizzazione. C’è la complessità di un personaggio che non riesce a essere all’altezza del ruolo che gli viene chiesto di interpretare.

Scream è il punto di rottura. Qui la scrittura si fa primordiale: niente metafore, niente filtri. L’urlo è l’unica forma di comunicazione possibile quando il linguaggio fallisce.

Heartlines è il cuore del disco: un pezzo sospeso, malinconico, che parla di legami che resistono anche quando dovrebbero spezzarsi. L’unione tra i due personaggi non si spezza, anzi si tende, si assottiglia, diventa più doloroso proprio perché resiste. È un capitolo sospeso, scritto con la malinconia di chi sa che l’amore non basta, ma non riesce a lasciarlo andare.

In Haymaker la protagonista ribalta la dinamica: non più subire, ma restituire il colpo. Non è vendetta, è sopravvivenza. La lotta non è più metaforica: è una questione di respiro. In Sloe il ritmo rallenta, la scrittura si fa liquida, alcolica, stordita. È un momento di sospensione, come se la protagonista si guardasse allo specchio senza riconoscersi del tutto.

Driving Me Crazy segna il ritorno al punto di partenza. La relazione è un loop, un vortice che trascina e confonde. C’è un senso claustrofobico: la protagonista sa di essere intrappolata, ma non trova l’uscita.

The Fool chiude con una maturità sorprendente: riconoscere la propria ingenuità non come fallimento, ma come punto di ripartenza. La protagonista si riconosce ingenua, impulsiva, vulnerabile. Ma non è un finale tragico: è un finale aperto, un nuovo inizio.

Three of Swords è un disco che si legge più che si ascolta. È come un romanzo di formazione sentimentale, un percorso attraverso il dolore, la lucidità, la rabbia e la rinascita. Le Private Wives scrivono con il corpo, con la gola, con lo stomaco. Ogni brano è un capitolo, ogni capitolo una ferita, ogni ferita un passo verso la consapevolezza.

Perché funziona? Perché è un disco che non finge. Non cerca pose, non cerca slogan, non cerca di piacere. Racconta una storia emotiva con una sincerità che nel punk contemporaneo è sempre più rara. E lo fa con una scrittura che sa essere personale senza diventare autoreferenziale.

Wollongong è da anni una fucina di band che uniscono DIY, energia live e scrittura personale. Le Private Wives si inseriscono in questa tradizione, ma portano qualcosa di diverso: un’intensità emotiva che raramente si sente in un debutto punk.

Three of Swords è un debutto che colpisce per onestà, coesione e forza emotiva. Un disco che non si limita a raccontare una ferita, ma la attraversa, la analizza, la espone.

Un esordio che mette le Private Wives tra le band più promettenti della nuova ondata punk australiana.



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