I Suede hanno rilasciato due nuovi video, il live del loro nuovo brano “Antidepressants“, il primo nuovo materiale dal loro ultimo album Autofiction (2022); e “Disintegrate” con un vero videoclip come primo estratto del decimo album.



A 3 minuti e 30 secondi circa del video, compare un’immagine fissa di una figura alata e oscura, che ricorda Brett Anderson (nella foto) davanti a una strategica disposizione di carne cruda. L’immagine non è altro che l’artwork del nuovo album.

“Antidepressants” è stato registrato durante il concerto ai Alexandra Palace della scorsa estate e presentato in anteprima all’Isle of Wight Festival, confermando che i Suede non hanno intenzione di fermarsi. Infatti da poche ore è apparso sul tubo anche “Disintegrate” che conferma l’uscita di un nuovo album per il 5 settembre

“Se Autofiction è stato il nostro disco punk, Antidepressants è il nostro disco post-punk. Parla delle tensioni della vita moderna, della paranoia, dell’ansia, della nevrosi” – dichiara Brett Anderson. “Tutti noi cerchiamo connessione in un mondo disconnesso. Questo è il sentimento che volevo trasmettere con le canzoni. L’album si chiama Antidepressants. È musica rotta per persone rotte.”

Più o meno nello stesso periodo dell’uscita dell’album, i Suede terranno una serie di concerti speciali al Southbank Centre di Londra, per la prima volta da quando hanno partecipato al Meltdown Festival di David Bowie nel 2002. La residency si concluderà con il primo concerto orchestrale della band.

