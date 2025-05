Dopo mesi di tensioni e l’episodio increscioso che ha visto Perry Farrell scagliarsi contro Dave Navarro sul palco di Boston,lo scorso autunno, era quasi scontato che i Jane’s Addiction non avrebbero proseguito il loro percorso insieme. E ora, a confermarlo, sono proprio le parole dello stesso Navarro in un’intervista a Guitar Player: “Non suoneremo mai più insieme“.

La band, reduce da una reunion storica dopo anni di separazione, aveva riacceso l’entusiasmo dei fan con un tour che celebrava la formazione originale dopo ben 14 anni. Ma l’esplosivo litigio tra Farrell e Navarro durante il live di settembre ha segnato un punto di non ritorno.

Navarro, parlando del concerto di Boston, lo ha definito il suo “peggior show di sempre”, aggiungendo: “C’è stato un alterco sul palco, e tutto il duro lavoro, le ore in studio, i tour attraverso l’America e l’Europa, la mia lotta contro la malattia… tutto si è fermato di colpo, distruggendo per sempre la vita della band. Non ci sarà più un’altra occasione per suonare insieme“.

Nonostante il clima teso, però, qualche spiraglio sembrava aprirsi all’inizio del 2025, quando il bassista Eric Avery ha postato un video in studio con Navarro e il batterista Stephen Perkins, accompagnato dalla caption: “Scrivendo nuove linee sulle ritmiche di Stephen. Non vedo l’ora di sentire Navarro suonarle. 2025!”. Un messaggio che aveva fatto sperare in una ripresa dei lavori, ma che ora sembra solo un lontano ricordo.

Con Farrell ancora silente dopo le sue scuse pubbliche, il destino dei Jane’s Addiction appare segnato. E per i fan non resta che riascoltare i capolavori di una delle band più iconiche degli anni ’90, consapevoli che questa volta l’addio potrebbe essere definitivo.



https://janesaddiction.komi.io/

https://www.facebook.com/JanesAddiction/

https://www.instagram.com/janesaddiction/