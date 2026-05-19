C’è stato un momento, tra la fine degli anni ’80 e l’alba dei ’90, in cui lo shoegaze sembrava fatto di sospiri, effetti modulati e sguardi fissi sulle punte delle scarpe. Poi arrivarono loro: gli Swervedriver. E alzarono il volume – ma anche la velocità.

Il 1991 fu un anno spartiacque. Tra Loveless dei My Bloody Valentine e Souvlaki dei Slowdive, la scena inglese sembrava sprofondare in un abisso di bellezza statica. Invece, gli Swervedriver, provenienti da Oxford ma con il motore già acceso per la strada, misero in cantiere un debutto che suonava come un’autostrada deserta sotto un cielo di tempesta. Quel disco si chiamava raise, e compie 35 anni.

Uscito nel settembre 1991 per la Creation Records, raise non chiedeva permesso. Apriva con “Sci-Flyer” e già il riff sembrava una Dodge Challenger lanciata fuori controllo. Poi arrivava “Son of Mustang Ford” – titolo programmatico – con quella chitarra che non tremava, ma rombava. Adam Franklin e Jimmy Hartridge intrecciavano linee di chitarra che sembravano uscite da un garage rock psicotico, ma immerse nella riverberazione e nel feedback più tipici del genere. Il risultato? Shoegaze, sì, ma sporco.

Rispetto ai coetanei, gli Swervedriver avevano un’agenda diversa. Non cercavano la dissoluzione in un muro di suono, ma il momentum. Le loro canzoni avevano la forma del rock classico – strofe, ritornelli, ponti – ma l’anima distorta di chi aveva capito che la bellezza poteva essere aggressiva. “Rave Down”, “Deep Seat”, “Sandblasted”: ognuna di esse è un piccolo manifesto di uno shoegaze che non voleva annegare nel dream pop, ma sfondare il parabrezza.

raise non fu un successo immediato. Vendette poco, come quasi tutto nella scena. Ma col tempo divenne un oggetto di culto, il ponte ideale tra il noise rock americano (Dinosaur Jr., Sonic Youth) e la nuova ondata inglese. Per molti, resta il disco più “grintoso” mai uscito dalla Creation – un’anomalia perfetta in un catalogo pieno di eteree meraviglie.



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