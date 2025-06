Dopo un lungo silenzio, la band islandese Múm ha finalmente svelato i dettagli del loro attesissimo ritorno!

Il 19 settembre uscirà History of Silence, il loro primo album in studio dal 2013, preceduto dal singolo “Mild at Heart” – un assaggio del loro sound etereo e sperimentale, accompagnato da un suggestivo video.

I fondatori Gunnar Örn Tynes e Örvar Þóreyjarson Smárason hanno prodotto il nuovo lavoro, registrato tra Sudestudio in Italia, Reykjavík, Berlino, Atene e altre città, per un mix di atmosfere uniche.

Per celebrare l’uscita dell’album, i Múm – in attesa di un tour europeo – partiranno per un tour nordamericano tra settembre e ottobre.

