Sembra ieri che il quartetto composto da Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington e 9th Wonder si riuniva per la prima volta in quel magico 2020, regalandoci un EP eponimo che profumava di futuro. Oggi, a distanza di tre anni dal seguito Enigmatic Society (2023), la cena si fa più corposa: i Dinner Party annunciano il loro primo album ufficiale. Il titolo è una domanda che suona come un invito, Watchu Bringing?, in uscita il 7 agosto per Empire.

Ad anticipare il banchetto sonoro, il singolo “If It Ain’t Broke (Love Wins)“. Se la musica di Martin (Keys, Alto Saxophone, Korg Kronos, Mini Moog), Glasper (Keys – Korg Kronos), Washington (Tenor Saxophone), Isaiah Sharkey (Guitar) e 9th Wonder alla produzioneè da sempre un crocevia dove il jazz incontra l’R&B e l’hip-hop in uno spazio senza confini, l’immagine che accompagnerà il progetto porta la firma di una famiglia d’arte. La copertina è stata realizzata da Amani Washington, sorella di Kamasi, già artefice del look dei precedenti lavori del gruppo. Una presenza, la sua, che lega indissolubilmente l’estetica visiva dei Dinner Party alla loro anima più autentica, come già dimostrato con le copertine dei due EP e con alcuni dei lavori solisti di Kamasi Washington.



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