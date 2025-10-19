Mentre il mercato musicale naviga nelle acque tumultuose della digitalizzazione, una verità rimane inalterata: gli artisti continuano a essere l’anello più debole di una catena che prospera sul loro lavoro. Contro questo squilibrio, Tim Burgess, frontman dei The Charlatans, ha lanciato una controffensiva che è molto più di una semplice fiera di magliette. Il Merch Market in arrivo al Troxy di Londra l’11 gennaio 2026 rappresenta un modello economico alternativo, un manifesto concreto sulla necessità per gli artisti di riprendere il controllo dei propri flussi di reddito in un’industria che troppo spesso offre servizi obsoleti trattenendo percentuali indecenti.



Ciò che Burgess ha creato non è semplicemente un “mercato”. È un ecosistema autogestito dove le band vendono direttamente ai fan, eliminando intermediari e commissioni ingiustificate. In un panorama musicale dove i ricavi dello streaming sono spesso irrisori e i tour diventano sempre più costosi, il merchandise rappresenta una fonte vitale di sostentamento. Quando i locali applicano commissioni fino al 25% – come denunciato dallo stesso Burgess – stanno letteralmente sottraendo risorse a chi la musica la crea.

La battaglia di Burgess va oltre il semplice guadagno immediato. È una questione di sovranità artistica. In un’epoca dove gli artisti possono comunicare direttamente con il proprio pubblico attraverso i social media, perché dovrebbero delegare la gestione dei propri prodotti a terzi che non aggiungono valore reale? Il Merch Market dimostra che un modello alternativo è possibile: gli artisti come produttori, venditori e narratori della propria marca, in simbiosi diretta con una community di sostenitori.



Qui sorge un parallelismo inevitabile e impietoso con la scena italiana. Mentre gli artisti britannici hanno costruito nel tempo una rete comunitaria solida – si pensi alla Featured Artists Coalition che ha coinvolto 400 venue nel rimuovere le commissioni sul merch – in Italia prevale ancora un approccio frammentato e individualista.

Gli artisti inglesi hanno compreso che l’unione fa la forza: condividono risorse, piattaforme, esperienze. Il Merch Market ne è l’esempio perfetto: New Order, Inspiral Carpets e band emergenti hanno già condiviso lo stesso spazio, creando un network orizzontale dove il successo di uno alimenta l’ecosistema di tutti.

In Italia, invece, manca drammaticamente questa visione di community network unita. Gli artisti operano troppo spesso come isole separate, incapaci di creare un fronte comune per negoziare condizioni migliori. Il risultato? I locali applicano commissioni sul merch senza opposizione organizzata, i diritti vengono gestiti in modo frammentario, e il potenziale collettivo rimane inespresso. Senza parlare dei prezzi dei biglietti esorbitanti che devono giustificare produzioni di tour costosissimi che spesso si rivelano carrozzoni circensi che nulla aggiungono alla qualità musicale, anzi in alcuni casi ne rovinano l’atmosfera. In questo senso si sta sviluppando una senso comune di riappropriazione della musica, in forma essenziale che poi è quello che conta ed è più genuino tanto da mettere l’artista nelle migliori condizioni di mostrare il suo essere.



Il problema di fondo è strutturale. Il mondo della discografia e distribuzione musicale è stato rivoluzionato dal digitale, ma il comparto artistico e i management sono rimasti ancorati a un modus operandi sviluppato negli anni ’60. Mentre il pubblico è cambiato radicalmente – con nuove aspettative, modalità di fruizione e possibilità di engagement diretto – il sistema che dovrebbe supportare gli artisti fatica ad evolversi.

C’è un bisogno urgente di allinearsi con le nuove tendenze, mantenendo ben saldo il potere che scaturisce dall’arte stessa. Le nuove tecnologie offrono opportunità straordinarie: blockchain per la gestione dei diritti, piattaforme direct-to-fan per la distribuzione, social media per costruire community globali. Eppure, molti manager continuano a percorrere strade consolidate, incapaci di interpretare le potenzialità di questo nuovo panorama.



Tim Burgess, con il suo “mercatino delle magliette”, ha lanciato una rivoluzione silenziosa. La sua battaglia va oltre il semplice guadagno immediato. È una questione di sovranità artistica. Ci indica la strada: un ritorno all’artigianalità delle relazioni, unita all’innovazione nella gestione economica.

E gli artisti italiani dovrebbero guardare a queste esperienze non come esempi lontani, ma come prototipi da adattare al contesto nazionale. Immaginiamo un Merch Market italiano dove artisti affermati e emergenti condividono spazi, conoscenze e pubblico. Visualizziamo una piattaforma cooperativa per la gestione collettiva del merchandise, dei diritti digitali, delle prenotazioni dei live.

Il mercato musicale – nell’intreccio di esibizioni live, discografia, merchandising, edizioni e diritti d’autore – è pronto per un cambiamento epocale. Ma questo cambiamento non arriverà dall’alto. Deve nascere dalla base, da artisti consapevoli che il loro potere non risiede nella firma con una major, ma nella capacità di costruire sistemi autonomi e comunità fedeli.



E mentre prepara l’assalto al mercato anglosassone, Burgess non si ferma. I Charlatans sono pronti a tornare con “We Are Love”, il primo album in otto anni, che il frontman non esita a definire “il nostro miglior disco”. Prodotto da un dream team che include il genio di Dev Hynes (Blood Orange), Fred Macpherson e il leggendario Stephen Street, l’album è la prova che la creatoria di Burgess è più fervente che mai. Un ritorno alla musica, un ritorno alla comunità, un ritorno all’essenza di ciò che significa essere una band al di fuori del mainstream.



https://troxy.co.uk/event/merch-market/

https://www.instagram.com/timburgessofficial/