C’è un legame indissolubile, un ritmo condiviso che unisce le vibrazioni del legno sull’asfalto al potere di una chitarra distorta. È questo il cuore di “Intense Energy: Sounds of Skateboarding”, il nuovo, documentario nato dalla collaborazione tra Trust Records e VANS, diretto da Conan Buddy Nichols.

Il film non è una semplice cronaca di trick e manovre. È un viaggio sonoro attraverso le generazioni, che esplora la colonna sonora di una cultura ribelle. Attraverso le voci di leggende dello skate come Tony Alva, Steve Caballero e nuove icone come Beatrice Domond, il film racconta l’evoluzione di questo mondo dagli anni ’80 a oggi.

Ma la vera scintilla nasce quando a parlare sono i musicisti che di quella cultura hanno fatto la loro bandiera. Zack de la Rocha (Rage Against the Machine), Ian MacKaye (Fugazi), Henry Rollins (Black Flag) e Jeff Ament (Pearl Jam) si uniscono al coro, svelando come l’energia cruda e l’etica DIY dello skateboarding abbiano plasmato la loro musica e la loro visione del mondo.

L’energia esploderà dal vivo al VANS Skate Space (198 Randolph St., Brooklyn) venerdì 21 novembre, con un evento gratuito che vedrà sul palco le performance di Somerset Thrower e SPIN, e i vinili di Marc Sinclair alla consolle.



