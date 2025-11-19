Dopo nove anni di silenzio discografico, i pionieri dell’hip-hop De La Soul tornano con un annuncio che scalda il cuore degli appassionati: Cabin in the Sky, il loro decimo album in studio, uscirà il 21 novembre per Mass Appeal, all’interno della serie “Legend Has It”. Un ritorno atteso, ma anche profondamente simbolico: il primo da quando, nel 2023, è venuto a mancare David “Trugoy the Dove” Jolicoeur, colonna portante del gruppo.

Il titolo dell’opera non è scelto a caso. Cabin in the Sky è un omaggio all’omonimo musical del 1943, un film rivoluzionario per il suo cast interamente afroamericano, con leggende come Lena Horne, Louis Armstrong e Duke Ellington. Posdnous ha raccontato di aver scoperto il titolo quasi per caso, durante le sessioni di lavorazione: «Mi sono imbattuto in questo film e ho pensato: “Questo titolo è pazzesco!”. Cabin in the Sky. E subito, ho sentito Dave».

E proprio Dave, la sua assenza e la sua presenza, sembrano aleggiare in ogni nota. «Cabin in the Sky vive in quello spazio sospeso tra la perdita e la luce», spiega Pos. «Parla del dolore che ci portiamo dentro e della gioia che, in qualche modo, riesce ancora a trovarci. Questo album è terapia e celebrazione allo stesso tempo. C’è una vulnerabilità in questi brani, perché tutto ciò che abbiamo passato ci ha condotto qui, a questo disco, che onora ciò che abbiamo perso e celebra ciò che è rimasto. Questa dualità… è la vita. E questa è De La Soul».

Il progetto vanta collaborazioni d’eccezione: da Killer Mike a Nas, da Black Thought a Yukimi Nagano dei Little Dragon, con produzioni affidate a mostri sacri come DJ Premier, Pete Rock e Super Dave. E, in un gesto commovente, l’album include anche contributi dello stesso Trugoy, a partire dal primo singolo, “The Package”. Prodotta da Pete Rock e costruita su un sample de “Seven Years” delle The Impressions (1969), la traccia è un groove rilassato e ipnotico, che invita all’ascolto e alla riflessione.



