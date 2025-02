Per i fan dell’indie rock degli anni 2000, questo tour rappresenta un’occasione imperdibile per rivivere le atmosfere e le sonorità che hanno segnato una generazione.

Sono passati vent’anni dall’uscita per la Wichita Recordings di Silent Alarm, l’iconico album di debutto dei Bloc Party che ha segnato un’epoca nella scena indie rock. Per celebrare questo importante anniversario, la band londinese ha annunciato un tour in Nord America in cui eseguirà dal vivo l’intero disco, accompagnato da altri brani amati dai fan.

Il tour prenderà il via con la partecipazione al festival Just Like Heaven a Pasadena, California, seguirà a Boston, Forest Hill a fine maggio e a giugno partirà da Washington, DC per proseguire a Philadelphia, Detroit, Chicago, Minneapolis, Morrison, Salt Lake City, Berkley, Portland per chiudersi il 19 giugno a Seattle. Ad accompagnarli in questa speciale serie di concerti ci saranno i Metric, che farca un tuffo nel passato eseguendo per intero il loro acclamato album del 2009, Fantasies.



