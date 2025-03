Il cantautore gallese Gruff Rhys, noto per il suo lavoro con i Super Furry Animals e per la sua carriera solista, ha annunciato una riedizione speciale del suo album American Interior in occasione del suo 10° anniversario. L’album, originariamente pubblicato nel 2014, sarà disponibile dal 16 maggio in una versione rimasterizzata arricchita da tracce bonus, tra cui Y Gwenan Gorn, già disponibile in anteprima per gli ascoltatori.

La riedizione sarà disponibile in due formati: un doppio LP e un’edizione deluxe triplo LP, quest’ultima corredata da una stampa autografata. I fan possono già preordinare l’album, che include brani fuori catalogo da tempo e ora accessibili anche sulle piattaforme di streaming.

American Interior non è solo un album, ma anche il cuore di un progetto multimediale che include un documentario omonimo. Il film segue il viaggio di Gruff Rhys alla riscoperta delle gesta di John Evans, un esploratore gallese del XVIII secolo che si avventurò nel Nord America alla ricerca di una leggendaria tribù di nativi di lingua gallese.



Per celebrare questo traguardo, Rhys ha in programma un tour nordamericano che combinerà performance musicali dal vivo con una presentazione Powerpoint coinvolgente e divertente. Il tour prenderà il via oggi al festival di Tenby, UK – Y Lle Da festival per proseguire il 24 marzo a Cardiff e dal 9 aprile negli USA con tappe a New York, Philadelphia, Washington, Ann Arbor, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle per poi ritornare in U.K. con tappe a Belfast, Stockport, Wrexham, Londra, Leeds, Swansea, Guildford, Tunbridge, Ipswich e infine Brighton.



