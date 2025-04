Il gruppo indie Deerhoof ha svelato i dettagli del loro attesissimo 20° album in studio, Noble and Godlike in Ruin, che sarà disponibile dal 25 aprile attraverso l’etichetta Joyful Noise. Prodotto autonomamente dalla band, il disco vanta anche la collaborazione di Saul Williams nel brano “Under Rats”.

Tra i pezzi già anticipati troviamo i singoli “Sparrow Sparrow” e “Underrated Species“, a cui si aggiunge ora il nuovo estratto, “Immigrant Songs“, annunciato in modo del tutto inaspettato tramite… Craigslist! Greg Saunier, membro della band, ha spiegato il significato del brano: “Questa canzone è in un certo senso un sequel di ‘Exit Only’, dove Satomi raccontava le sue difficoltà legate all’immigrazione. È un riflesso di ciò che si prova vedendo come il dibattito sull’immigrazione sia stato distorto. La più criminale e barbara ‘orda di migranti’ che abbia mai invaso l’America proveniva dall’Europa. Oggi, c’è una fascia di immigrati razzializzati e sottopagati, che svolgono lavori che i bianchi non vogliono fare, e che vengono deportati e disumanizzati in numeri record. Sono loro il vero collante che impedisce alla nostra società di crollare. Sono questi eroici fuggitivi, non i politici milionari che brandiscono cartelli con una mano mentre inviano email di raccolta fondi per ‘rafforzare i confini’, ad avere qualcosa da insegnarci su come resistere e sopravvivere.”

Con questo nuovo lavoro, i Deerhoof confermano ancora una volta la loro capacità di unire musica e messaggi potenti, mantenendo intatta la loro identità artistica unica.

Dal 22 luglio all’8 agosto la band sarà in tour in Europa e inizieranno a suonare a Bristol per concludere il giro a Faabord, Danimarca.



