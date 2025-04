I Wavves sono tornati e il 6 giugno uscirà Spun, il loro nuovo album, autoprodotto sotto l’etichetta Ghost Ramp. E per festeggiare l’annuncio, la band californiana ha subito rilasciato “Goner“, un singolo incendiario (letteralmente, visto il video girato durante un charity show per le vittimi dei wildfire) prodotto da Travis Barker dei Blink182.

Il brano arriva con un video diretto da Brandon Dermer, che ha immortalato l’energia live dei Wavves durante il loro show al Zebulon di Los Angeles, organizzato per raccogliere fondi dopo i devastanti incendi in California.

Dopo Hideaway (2021), il nuovo disco segna il ricongiungimento della lineup classica, con Nathan Williams di nuovo in squadra con Stephen Pope, Ross Traver e Alex Gates. E se “So Long” (uscito a inizio anno) aveva già fatto intuire un ritorno alle radici surf-punk, “Goner” conferma che i Wavves non hanno intenzione di fermarsi.

In un’intervista, Williams ha rivelato che “Goner” era una canzone che lo tormentava da tempo:

“L’avevo provata a registrare in mille modi, ma non era mai quella giusta. Quando ho mostrato i demo a Travis, lui l’ha subito scelta e finalmente siamo riusciti a chiudere il cerchio.”

Ovviamente, i Wavves non si fermano qui: hanno già annunciato un tour nordamericano che inizierà il 24 giugno da Santa Cruz, CA e passerà per San Francisco, Portland, Vancouver, Seattle, Minneapolis, Madison, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Brooklyn, Washington, Philadelphia, Atlanta, New orleans, Houston Denton, Austin, Albuquerque, Tucson, Phoenix, San Diego per terminare a Los Angeles il 25 luglio.



https://www.facebook.com/Wavves

https://www.instagram.com/wavves