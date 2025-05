I Botch, leggendari pionieri del mathcore di Tacoma (Washington), hanno chiuso definitivamente la loro carriera con un ultimo, epico show al Showbox di Seattle lo scorso giugno 2024 – esattamente 22 anni dopo il loro concerto d’addio originale nello stesso luogo. E proprio come nel 2002, quando immortalaronno il loro primo saluto con l’album/film live *061502*, anche questa volta la band ha deciso di trasformare l’evento in un nuovo documento audio e video: *061524*, in uscita il 27 giugno per Sargent House.

Il disco, già disponibile in pre-order su vinile trasparente/blu/argento, è stato registrato e mixato da Matt Bayles, storico collaboratore della band, mentre la regia del film è affidata ad Ahren Lanfor. Per celebrare l’annuncio, i Botch hanno rilasciato il video di “To Our Friends in the Great White North“, estratto dalla performance.

Dopo essersi riuniti nel 2022 per una manciata di live e un brano inedito (“One Twenty Two“), i Botch hanno scelto di chiudere il cerchio con un’ultima esibizione, lasciando ai fan un nuovo testamento musicale. *061524* non è solo un tributo alla loro eredità, ma anche un modo per ribadire l’impatto di un gruppo che ha ridefinito i confini dell’hardcore e del metal sperimentale.

Con il loro sound caotico ma calcolatissimo, i Botch hanno influenzato band come Converge, The Dillinger Escape Plan e Norma Jean, e questo ultimo documento live è la prova che la loro musica non ha perso un grammo di ferocia. Il video di “To Our Friends in the Great White North” – disponibile qui sotto – cattura tutta l’energia distruttiva e l’ironia tipica della band, tra riff spezzati e cambi di tempo impossibili.



https://botch.bandcamp.com/album/061524-live

https://www.facebook.com/botchband

https://www.instagram.com/botch_band