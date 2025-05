I Mogwai hanno pubblicato, via PIAS, la colonna sonora originale della nuova docu-serie BBC The Bombing of Pan Am 103, che ripercorre una delle pagine più tragiche della storia moderna: la tragedia di Lockerbie.



Il 21 dicembre 1988, il volo Pan Am 103 esplose in volo sopra la cittadina scozzese di Lockerbie, uccidendo 270 persone (tra cui 43 britannici e 190 americani). Fu il peggior attentato terroristico sul suolo britannico e il primo grande attacco contro cittadini statunitensi. La serie, con un cast stellare (Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merritt Wever), segue le indagini congiunte tra Scozia e USA e l’impatto devastante sulla comunità.

Registrato al Castle of Doom Studio con il produttore storico Tony Doogan, il soundtrack unisce l’atmosfera ipnotica e malinconica della band a un racconto di dolore e resistenza.

L’opera arriva dopo l’undicesimo album in studio The Bad Fire (2024), prodotto da John Congleton e anticipato dai singoli “Lion Rumpus”, “God Gets You Back” e “Fanzine Made Of Flesh”.



Tracklist: