Dopo un decennio di silenzio discografico, gli Anthrax rompono l’attesa. Il nuovo album si intitola “Cursum Perficio” e uscirà il 18 settembre su Nuclear Blast. Il primo estratto è la traccia “It’s For The Kids“.

“Cursum Perficio” – dal latino “Completo il mio viaggio” – è la frase incisa sull’ingresso dell’ultima dimora di Marilyn Monroe. Per la band, però, non è un presagio funesto, ma un inno alla resilienza: il viaggio continua, sempre.

Registrazioni e mix sono stati fatti in parte al mitico Studio 606 di Dave Grohl (Foo Fighters). Dietro al banco di controllo c’è Jay Ruston, già produttore di “Worship Music” e “For All Kings” ed è descritto come “una lettera d’amore ai fan”: dritto, thrash, senza sconti.

Charlie Benante promette un album senza compromessi: “Ogni traccia regge sulle proprie gambe”.

L’estetica del disco è firmata da Mark Stutzman (collaboratore di David Blaine), con atmosfere dark tra Houdini e visioni psichedeliche.

Gli Anthrax presenteranno il nuovo album live il 14 giugno al Ferrara Summer Festival mentre a settembre 2026 saranno in tour in Nord America di supporto, insieme ai Megadeth, degli Iron Maiden.



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Ecco la tracklist: