L’anno scorso, gli American Football hanno celebrato il 25° anniversario del loro iconico album di debutto con una serie di live acclamati dalla critica. Ora, quel tour sarà immortalato in un film concerto e in un album live, pronti a far rivivere l’emozione di quelle serate.

American Football (Live in Los Angeles), registrato durante due indimenticabili date all’El Rey Theatre di Los Angeles, è diretto da Steph Rinzler e arricchito da interviste esclusive ad artisti come Ethel Cain, Yvette Young e M.A.G.S.

A corredo del film, arriva anche l’uscita ufficiale del primo album live degli American Football, che propone tutte le tracce del loro storico debutto in versione dal vivo. Pubblicato inizialmente su Bandcamp all’inizio dell’anno, il disco ha devoluto parte dei ricavi alle vittime dei wildfire in California. Le edizioni in vinile includeranno un booklet fotografico di 8 pagine con scatti dei concerti all’El Rey Theatre realizzati dal celebre fotografo Atiba Jefferson.

Il 2024 si è rivelato un anno ricco per la band: oltre alla riedizione rimasterizzata del loro primo LP, gli American Football hanno rilasciato una compilation di cover dell’album originale, con contributi di artisti del calibro di Iron & Wine, Manchester Orchestra e Blondshell. Inoltre, la mitica casa raffigurata sulla copertina del disco – di proprietà condivisa tra la band e la Polyvinyl Records – è disponibile per soggiorni su Airbnb dallo scorso anno.

Gli American Football, autori di tre album omonimi, hanno pubblicato il loro ultimo lavoro in studio nel 2019. Restiamo in attesa di nuove sorprese, mentre il loro sound continua a influenzare generazioni di appassionati di emo e post-rock.

Guarda il film stasera su YouTube e ascolta l’album live qui sotto!



