Un nuovo documentario sul compianto cantautore Jeff Buckley, intitolato “It’s Never Over, Jeff Buckley“, ha debuttato al Sundance Film Festival 2025. Diretto da Amy Berg (già autrice di celebri documentari come “Janis: Little Girl Blue”), il film è il frutto di anni di lavoro e include filmati inediti dagli archivi personali di Buckley, oltre a interviste esclusive con la madre Mary Guibert, le ex compagne Rebecca Moore e Joan Wasser, i suoi ex compagni di band e artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Oggi, Magnolia Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale – guardatelo qui sotto, insieme alla locandina.

“It’s Never Over, Jeff Buckley” arriverà nei cinema l’8 agosto 2025, per poi approdare su HBO e HBO Max in inverno. In una nota, Berg ha raccontato di aver cercato di realizzare questo progetto per quasi 20 anni: “Contattai Mary, la madre di Jeff, per la prima volta nel 2007. Sembrava interessata a collaborare, ma poi si tirò indietro. Voleva un film di finzione e me lo propose, ma dopo aver esplorato l’archivio, sapevo che doveva essere un documentario. Non riuscivo a togliermi dalla testa l’ultima telefonata di Jeff alla madre, un messaggio che mi ha fatto piangere più volte. La contattai ogni volta che finivo un film, ma lei rifiutava ‘gentilmente’. Fino all’estate del 2019. Finalmente era il momento giusto! E ancora oggi provo la stessa euforia.”

Il documentario ripercorre l’infanzia di Buckley, il suo legame con la scena underground di New York nei primi anni ’90 e l’ascesa grazie al suo capolavoro d’esordio, “Grace” (1994), rimasto il suo unico album in studio. Un focus speciale è dedicato alle donne che hanno segnato la sua vita, tra cui la madre, che lo cresce da sola (Buckley incontrò il padre, il folk singer Tim Buckley, una sola volta, a 8 anni).

Jeff Buckley scomparve prematuramente nel 1997, a soli 30 anni, mentre lavorava al suo secondo album, “My Sweetheart the Drunk”, con il produttore (e frontman dei Television) Tom Verlaine. Le registrazioni di quelle sessioni furono pubblicate postume nel 1998 con il titolo “Sketches for My Sweetheart the Drunk”.

