L’Hollywood Forever Cemetery si trasformerà in un tempio del punk il 30 agosto (già sold out), con una serata che promette di entrare nella storia del rock. E non sarà solo un tributo.

A cinquant’anni esatti da quel “Hey! Ho! Let’s Go!” che cambiò per sempre la musica, i Ramones avranno la celebrazione che meritano. E lo faranno nel modo più clamoroso possibile: con un supergruppo che farebbe impallidire qualsiasi festival, un ospite d’eccezione venuto direttamente da Hollywood e un evento che mescola punk, cinema e beneficenza.

Il piatto forte della serata sarà la prima esibizione dal vivo dei Cretin Family, una superband che riunisce tre generazioni di punk-rock: Tim Armstrong (Rancid), Billie Joe Armstrong (Green Day), Travis Barker (blink-182) e CJ Ramone, l’ultimo bassista della band originale. E non è finita qui: ci saranno “speciali ospiti a sorpresa” pronti a salire sul palco dell’Hollywood Forever Cemetery, location che già di per sé aggiunge quel tocco mistico che ai Ramones sarebbe piaciuto.

Ma la serata non si fermerà alla musica. John Travolta, che due anni fa aveva già partecipato al tributo a Johnny Ramone, tornerà come padrone di casa e presenterà in anteprima il suo film d’esordio alla regia, Propeller One-Way Night Coach. In programma anche la proiezione dell’edizione del 50° anniversario di Carrie e un DJ set del celebre artista Shepard Fairey.

“Non vedo l’ora di celebrare la miglior band di sempre con i fan dei Ramones da tutto il mondo, e di dare il benvenuto alla nostra nuova generazione di fan”, ha dichiarato Linda Ramone, vedova di Johnny. “Ci vediamo all’Hollywood Forever. Hey Ho, Let’s Go! Gabba Gabba Hey!”

Le dichiarazioni dei musicisti coinvolti lasciano presagire un’atmosfera elettrica: “Dal momento in cui ho sentito per la prima volta i Ramones, la musica non è più stata la stessa”, ha detto Tim Armstrong. “Sono la mia band preferita di sempre! Non vedo l’ora di suonare quelle canzoni grandi e perfette con i miei amici CJ, Travis e Billie. Sarà pazzesco!”

Billie Joe Armstrong ha sottolineato l’influenza eterna della band: “Lo spirito dei Ramones è vivo in ogni show punk fai-da-te, in ogni club e festival. Generazione dopo generazione di cretini e strambi diventano amanti dei Ramones. I ragazzi sono influenzati dai Ramones e non lo sanno nemmeno. ¡Viva Ramones!”

Travis Barker ha sintetizzato con la sua solita energia: “I Ramones sono il modello. Il punk rock non sarebbe quello che è oggi senza di loro. Sono onorato di celebrare 50 anni di una delle più grandi band di sempre!!!”

CJ Ramone ha lanciato l’ultimo messaggio: “Questa sarà la più grande celebrazione dei Ramones che si sia vista da molto tempo!!!”



https://www.facebook.com/theramones/

https://www.instagram.com/ramones