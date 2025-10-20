Dopo sette anni di attesa, un’eternità per i fan, Lily Allen sta per squarciare il velario. L’annuncio è ufficiale: “West End Girl“, il suo nuovo attesissimo album, vedrà la luce questo venerdì, 24 ottobre, sotto l’egida di BMG.

Non un semplice ritorno, ma una dichiarazione d’intenti. L’LP, composto da 14 tracce, nasce principalmente dalla simbiosi creativa con il suo direttore musicale Blue May. Insieme, insieme a Seb Chew e Kito, non hanno solo scritto ma hanno anche vestito i panni di produttori esecutivi, a suggellare un controllo artistico totale. A impreziosire l’opera, la copertina affidata al tocco della artista spagnola Nieves González.

Ma cosa possiamo aspettarci? Le parole della stessa Allen, in un comunicato, dipingono un quadro di rara profondità e franchezza. “Sono nervosa“, ammette senza filtri. “Questo disco è vulnerabile in un modo che la mia musica forse non è mai stata prima – certamente non per un intero album“.

L’artista descrive “West End Girl” come un diario di bordo, una mappatura emotiva degli ultimi anni: “Ho cercato di documentare la mia vita in una nuova città e gli eventi che mi hanno portato dove sono ora“. Ma non si tratta solo di un’autobiografia. Lily alza lo sguardo e usa “esperienze condivise” per indagare le ragioni più oscure del comportamento umano. Il risultato? “Un misto di fatto e finzione che spero serva da promemoria di quanto possiamo essere stoici, ma anche incredibilmente fragili“.

Il cuore pulsante dell’album sembra essere un’analisi spietata e commovente dei nostri legami: “Penso che sia molto un album sulle complessità delle relazioni e su come noi tutti le affrontiamo. È una storia…“.

Dal 2018, anno dell’acclamato ma introspettivo No Shame, Lily Allen non si è certo fermata. Ha esplorato nuovi linguaggi calcando il palco di varie produzioni nel West End londinese e ha dato voce a un altro suo progetto, co-fondando il podcast Miss Me. Ora, con “West End Girl”, sembra fondere tutte queste esperienze in un unico, potente statement artistico. Non un semplice ritorno al pop, ma l’approdo a un territorio più crudo, narrativo e autenticamente umano. L’attesa, per ascoltare questa “storia”, è quasi finita.



