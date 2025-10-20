Daniel Lopatin, la mente profetica dietro il progetto Oneohtrix Point Never, non conosce davvero riposo. A nemmeno un anno dal precedente, intricato lavoro “Again“, ecco che irrompe nelle nostre frequenze con l’annuncio di un nuovo, enigmatico capitolo: “Tranquilizer”.

In uscita digitale il 17 novembre (con i formati fisici che seguiranno il 21, sempre per la laberl Warp), l’album si presenta subito con un trittico di tracce assolutamente ipnotiche: “For Residue”, “Bumpy” e “Lifeworld” sono i primi tre sussulti di un organismo sonoro in formazione, già disponibili per l’ascolto qui sotto.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Le parole dello stesso Lopatin dipingono un quadro affascinante e perturbante. Definisce “Tranquilizer” come un lavoro “plasmato dalle commercial audio construction kit di un’era passata”, una sorta di archivio di cliché musicali consumati e poi rivoltati come un calzino. Non una semplice operazione nostalgia, quindi, ma una dissezione archeologica del suono per indagare “una certa follia e un certo ennui nel cuore della cultura di oggi”. Un ritorno, ci tiene a precisare, a un modo di fare musica “orientato al processo”, più istintivo e forse più spietato.

Se “Again” era una summa riflessiva sulla sua stessa carriera, “Tranquilizer” sembra essere un balzo in avanti nell’ignoto, un esperimento condotto con gli strumenti del passato per parlare di un presente iper-stimolato e disorientato. I tre brani in anteprima confermano questa direzione: texture glitchate, melodie che sorgono e si dissolvono come ectoplasmi, ritmiche irregolari che sfidano l’ascolto passivo. È la musica del disagio sublime, e noi non vediamo l’aspettare l’intera dose.

Nel frattempo, ricordiamo che il genio di Lopatin non si ferma qui: le sue sonorità avvolgeranno presto anche il grande schermo in “Marty Supreme”, il nuovo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet, atteso nelle sale USA per Natale. Un autunno caldissimo, per chi ha orecchie per ascoltare.



https://pointnever.com/

https://www.facebook.com/eccopn