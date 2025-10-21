L’attesa sta per finire. In un turbinio di voci e speculazioni, Rosalía ha finalmente alzato il velo sul suo prossimo, grandemente anticipato capitolo discografico. Dopo il rivoluzionario Motomami che nel 2022 ha frantumato generi e aspettative, l’artista catalana è pronta a portarci in una nuova dimensione sonora con LUX, in uscita il prossimo 7 novembre per Columbia.

Niente conferenze stampa o comunicati ufficiali tradizionali. Rosalía ha scelto il palcoscenico liquido e immediato di una livestream su piattaforma TikTok per dare la notizia ai suoi fan, confermando una volta di più la sua innata capacità di muoversi tra il mainstream e lo sperimentale, anche nelle modalità di comunicazione. Così il tam tam promozionale è già partito con l’affascinante artwork di LUX che domina le luci di Times Square.

Le informazioni, volutamente, sono dosate con parsimonia, per alimentare il mistero. La tracklist è ancora un segreto e un singolo non è ancora stato svelato. Tuttavia, i collaboratori annunciati accendono già la fantasia. Secondo Forbes España, infatti, troveremo tracce con la visionaria Caroline Polachek, sacerdotessa di un pop avant-garde che sembra una scelta perfetta per il percorso di Rosalía, e addirittura il dancehall iconico di Sean Paul. Un mix che promette di esplorare territori ancora inesplorati, tra ricerca d’avanguardia e ritmi contagiosi.

https://www.rosalia.com/

https://www.instagram.com/rosalia.vt/

rosalia.vt