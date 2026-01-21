In un’epoca segnata dalla frammentazione e dall’incertezza, la musica può ancora essere un rito collettivo, un luogo di incontro. Will Oldham, con l’artefice Bonnie “Prince” Billy, ha costruito proprio questo: un rifugio acustico e annuncia il suo nuovo capitolo discografico, We Are Together Again, in uscita il 6 marzo per Domino/No Quarter, che si presenta non come una semplice collezione di canzoni, ma come un manifesto sulla forza corale dell’arte.

Più che un seguito de The Purple Bird, quest’opera ne è il germe originario e la naturale conclusione. Le idee nacquero prima della partenza per Nashville e sono state custodite, per poi rifiorire la scorsa primavera in un luogo carico di significato: gli End of an Ear Studios di Louisville, a due passi dal fiume Ohio. Un ritorno alle radici, il primo lavoro così vicino al fiume da There Is No-One What Will Take Care of You del 1993.

Oldham non è tornato solo. Ha radunato una comunità vibrante, un microcosmo dell’anima musicale di Louisville, trasformando lo studio in una casa aperta. Accanto ai fedeli compagni di tour Jacob Duncan (fiati) e Thomas Deakin (un arsenale di strumenti a fiato e corde), trovano posto volti cari come Catherine Irwin, le voci trascinanti delle Duchess (Lacey Guthrie, Tory Fisher, Katie Peabody) e una schiera di collaboratori di lunga data, tra cui il fratello Ned Oldham.

“Questo disco”, riflette Oldham, “mette in luce, in ogni brano, la comunità musicale vitale di Louisville, passata e presente”.

Il primo assaggio, “They Keep Trying To Find You“, arriva con un video coreografato da Abi Elliott, un movimento fisico che anticipa la poetica dell’intero progetto: la ricerca, persino nell’inquietudine, non è mai solitaria.

Prodotto da Oldham insieme a Jim Marlowe, il disco promette di essere un faro per chi crede che la belleza condivisa sia la forma più alta di resistenza. E mentre la critica internazionale ha già incoronato The Purple Bird come uno dei dischi dell’anno, questo nuovo lavoro si prepara a scolpire il suo solco più profondo: non nel marmo, ma nella terra fertile di una comunità che, ancora una volta, si ritrova.

https://bonnieprincebilly.ffm.to/togetheragain

https://www.instagram.com/wignifier/

Tracklisting: