Nel panorama musicale contemporaneo, dove tutto sembra calcolato e prevedibile, arriva una notizia che sa di miracolo discreto. Sam Beam, la mente e il cuore dietro a Iron & Wine, ha annunciato l’uscita di “Hen’s Teeth” (“Denti di Gallina”), un nuovo album che non avrebbe mai dovuto vedere la luce. E invece eccolo qui, un reperto prezioso e inatteso, pronto a schiudersi il prossimo mese.

Definirlo semplicemente un “companion” a Light Verse (il suo acclamato lavoro del 2024) sarebbe riduttivo. Hen’s Teeth è piuttosto la sua eco intima, il laboratorio segreto, il lato B di un disco che ha già conquistato i nostri giradischi. È il frutto di sessioni registrate negli ultimi anni con il produttore e ingegnere Dave Way a Los Angeles, canzoni che rischiavano di rimanere per sempre nel cassetto dei “quasi”.

“Il titolo suggerisce l’impossibile. I denti di gallina non esistono. E questo disco era esattamente così: un dono che non dovrebbe essere qui, ma c’è. Una cosa impossibile, eppure reale”.

Queste le parole di Beam, che racchiudono l’essenza di un progetto nato per caso e custodito con cura. Ad accompagnarlo in questo viaggio, una famiglia musicale d’eccezione: sua figlia Arden alla voce, e poi nomi del calibro di David Garza, Sebastian Steinberg e l’amata formazione Americana I’m With Her, che compare in due brani.

Ad anticipare l’atmosfera dell’album arriva il singolo “In Your Ocean”, accompagnato da un video diretto da Spencer Kelly. Un’immagine potente e domestica: una coppia che combatte con un barattolo di marmellata ostinato. Una metafora perfetta per le tensioni e le delicate battaglie quotidiane che Beam sa cantare come nessun altro.

Con l’annuncio, confermati anche i tour in Nord America e Australasia, a dimostrare che questa “cosa impossibile” è pronta a vivere non solo nei solchi del vinile, ma anche dal vivo, in carne e ossa.

“Hen’s Teeth” non è solo un nuovo capitolo discografico. È la prova che la musica più necessaria a volte nasce ai margini, nei ritagli di tempo, e che la bellezza può fiorire proprio dove meno te l’aspetti. Prepariamoci ad accogliere un piccolo, prezioso miracolo.



