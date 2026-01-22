La notizia è ufficiale: il Consorzio Suonatori Indipendenti torneranno a suonare insieme verso la fine dell’estate 2026. Per una generazione, l’annuncio di un tour dei CSI con Giovanni Lindo Ferretti, (voce) Massimo Zamboni (chitarre), Gianni Maroccolo (basso), Ginevra Di Marco (voce), Francesco Magnelli (tastiere)e Giorgio Canali (chitarre) è più di una semplice data di concerto; è un evento culturale, un punto di sospensione nella narrativa complessa e spesso conflittuale del rock italiano più concettuale e politicizzato.

Questo ritorno avviene a pochi anni di distanza dall’altra grande reunion “impossibile”, quella dei CCCP – Fedeli alla Linea. E il parallelo è inevitabile, non solo per la storia condivisa, ma per le profonde differenze che illuminano due modi antitetici di concepire il ritorno sulla scena.

La reunion dei CCCP, pur trionfale in termini di pubblico ovunque tranne che nella “difficile” Napoli, fu accompagnata da un sottofondo di polemiche. L’operazione fu percepita da una parte della critica e dei puristi come eccessivamente commerciale Era la stessa band, con lo stesso sound militare e glaciale, ma il contesto era mutato, sollevando domande sull’autenticità di un gesto così radicale riproposto in un’epoca diversa.

Ed è qui che il caso CSI promette di delineare un percorso opposto, o quantomeno divergente. Perché se i CCCP erano il manifesto politico diretto, l’agit-prop sonoro, il pugno in faccia, i CSI nacquero proprio come sua evoluzione e, in parte, sua dissoluzione. La politica nei Consorzio non scomparve, ma divenne più sotterranea, atmosferica, legata alla comunità e al territorio (da Marzabotto ad Alba, luoghi cardine del tour 2026). A farsi protagonista, nella scrittura di Ferretti, fu una poesia esistenziale, metafisica, disperata e a tratti luminosa, che parlava di identità, dolore, ricerca spirituale e memoria.





Il suono riflesse questo cambiamento: dall’industrial-post-punk dei CCCP si passò a un rock italiano profondissimo, epico e malinconico, intriso di folk, atmosfere da camera e distorsioni potenti. I primi tre album – “Ko de mondo” (1994), “Linea Gotica” (1996) e “Tabula rasa eletrificata” (1997) – non solo sono incredibilmente belli: sono forse il vertice assoluto del rock italiano di tutti i tempi, dove ogni nota e ogni parola pesano come macigni e volano come poesia.

Il ritrovarsi di Ferretti con Zamboni, Maroccolo e gli altri, nonostante le burrascose separazioni passate, assume quindi un significato diverso rispetto al ritorno dei CCCP. Non è (solo) la riproposizione di un manifesto, ma il tentativo di riabitare un mondo poetico e sonoro più complesso e stratificato. Le location scelte per il tour – parchi archeologici, ville, festival di resistenza culturale – sembrano confermare questa ricerca di un contesto più intimo e simbolico, lontano dagli stadi.

La domanda che attanaglia ogni reunion di band iconiche e “scomode” rimane: può un gesto artistico nato in un preciso contesto storico e umano riacquisire la sua forza originaria, o diventa inevitabilmente una celebrazione nostalgica?

I CCCP hanno risposto con un’operazione potente ma discutibile nella sua forma. I CSI, con le loro canzoni che sono preghiere laiche, poemi in forma di rock, narrazioni di un’Italia profonda, potrebbero offrire una risposta diversa. Forse più fragile, ma forse anche più necessaria.

Il rock italiano avrà quindi due capitoli fondamentali della sua storia contemporaneamente in circolazione. E per una volta, la vera analisi da fare non è quella del CEO di una major, ma quella del lettore di poesia e dell’ascoltatore di coscienze. I biglietti, per chi vorrà partecipare a questo esperimento, aprono le prevendite il 23 gennaio.

TOUR CSI 2026: