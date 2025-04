Brian Eno e Beatie Wolfe hanno unito le loro visioni artistiche per dare vita a due nuovi album, Luminal e Lateral, in uscita il 6 giugno per l’etichetta Verve. Il progetto nasce da un incontro casuale avvenuto durante il SXSW 2022, dove i due – che non si conoscevano – hanno tenuto una talk intitolata Art and Climate. Dopo essersi ritrovati in una mostra londinese, hanno iniziato a collaborare in studio, dando forma a un sound che mescola sperimentazione e profondità emotiva.

In anteprima, sono stati rilasciati i brani “Suddenly” (da Luminal) e “Big Empty Country (Edit)” (da Lateral), accompagnati da suggestivi videoclip.

In una nota congiunta, Eno e Wolfe hanno condiviso una riflessione sull’essenza della musica: “L’arte ha il potere di evocare emozioni, a volte familiari, altre volte complesse e inedite. In alcune culture esistono parole per descrivere sfumature che in inglese non hanno un corrispettivo. Dare un nome a un sentimento lo rende più tangibile, e l’arte può diventare una ‘madre’ di quelle sensazioni, un luogo in cui ritrovarle e riviverle.”



https://www.instagram.com/brianeno/

https://www.facebook.com/BrianEno

https://www.instagram.com/beatiewolfe/

https://www.facebook.com/beatiewolfe