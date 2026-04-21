I britpop survivors per eccellenza tornano e provano a far tremare nuovamente le corde dell’anima. I Dodgy non sono mai stati bravi a stare fermi, e il 2026 lo dimostra. Dopo il ritorno in classifica – roba che non capitava da un decennio – la band di Nigel Clark rilascia il nuovo singolo “It’s Not The End” e annuncia ufficialmente l’album “Hello Beautiful”, in arrivo il 1° maggio su Flip Flop Records.

Se il singolo title-album “Hello Beautiful” avevano riacceso la luce, questo nuovo pezzo ne esplora le ombre. Malinconico ma non rassegnato. Clark lo racconta senza giri di parole: “È nato in studio in fretta, da un testo semplice e sincero. La canzone ci ha guidato lei. Qualcuno ha detto che suoniamo come dei Dodgy più vecchi, più saggi, più profondi. Esattamente quello che volevo nel 2026.”

E non è solo musica. È un movimento che parte dal basso. Il batterista Mathew Priest lo ribadisce con orgoglio: “I locali indipendenti sono il nostro sangue. Lì abbiamo iniziato, lì continueremo a suonare.” Parola di chi non ha mai tradito la scena.

Ma il 2026 dei Dodgy non si ferma qui. A primavera partirà il “Hello Beautiful UK Album Tour”, mentre in autunno arriverà il vero viaggio nella memoria: trent’anni di “Free Peace Sweet”, l’album del ’96 che regalò perle come “Good Enough”, “In A Room” e “Found You”. Per l’occasione, la band suonerà il disco per intero in una serie di show speciali con il supporto degli Icicle Works.



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