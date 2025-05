Dopo averci deliziato con qualche anticipazione, i Buscabulla hanno ufficialmente svelato i dettagli del loro nuovo album: Se Amaba Así uscirà il 13 giugno sotto l’etichetta Domino. A precedere il seguito di Regresa è il singolo “El Camino“.

In una nota stampa, Raquel Berrios ha descritto il brano come «un drammatico pezzo disco con chitarre, che parla del giungere a un bivio in una relazione e del perdersi attraversando i territori oscuri e inesplorati della vita». «Volevamo creare un suono cinematografico, come l’apertura del film che è il nostro nuovo disco», ha aggiunto.

L’album si presenta come un viaggio introspettivo e catartico: «Abbiamo scelto di volgerci verso noi stessi, esplorando non solo le difficoltà della nostra relazione amorosa, ma quelle delle relazioni in generale. Oscillando tra idee tradizionali e moderne dell’amore, Se Amaba Así è una raccolta di brani influenzati dai generi latini e tropicali del passato, rivisti attraverso una lente contemporanea», ha spiegato Berrios.



