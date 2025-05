I Queens of the Stone Age hanno sempre saputo trasformare l’oscurità in arte, ma stavolta hanno superato ogni limite. Con l’annuncio del film concerto Alive in the Catacombs, Josh Homme e compagni ci portano in un viaggio ipnotico nelle profondità delle Catacombe di Parigi, tra risonanze acustiche e un’atmosfera spettrale.

Registrato a luglio 2023, lo show—prevalentemente acustico e arricchito da un trio d’archi—è un esperimento audace, nato in un momento cruciale per la band: proprio in quelle settimane, Homme affrontava un intervento chirurgico d’emergenza, che costrinse i QOTSA a cancellare parte del tour. Eppure, anziché fermarsi, hanno scelto di suonare per “il pubblico più numeroso della loro carriera”, come lo stesso frontman ha ironicamente definito i milioni di resti umani che abitano le gallerie sotterranee.

Il trailer, già online, svela un’atmosfera claustrofobica e intima, dove chitarre e violini si fondono con l’eco delle pareti di pietra. “Quello spazio decide tutto. Noi obbediamo” racconta Homme, sottolineando come il luogo abbia plasmato ogni nota. Niente distorsioni sfrenate, solo essenzialità e suggestione.

Diretto da Thomas Rames, Alive in the Catacombs debutterà il 5 giugno sul sito della band. Un’occasione per vivere, o forse rivivere, un concerto che è già leggenda.



