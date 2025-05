I White Lies sono pronti a riaccendere i palcoscenici. La band di Ealing (west London) ha annunciato un tour in Europa e UK per l’inizio del 2026, con una data già segnata in rosso dai fan italiani: 6 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano. Ma non è tutto: per celebrare il ritorno, i tre londinesi hanno svelato “Nothing On Me“, il loro primo inedito da tre anni, dopo l’album As I Try Not To Fall Apart (2022).



Registrato ai leggendari The Church Studios e prodotto da Riley MacIntyre (Ezra Collective, Arlo Parks), con il mixaggio affidato a Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs, Beach House), il brano viene presentato come “è “un turbine di contrasti.”

“È come guidare senza freni né cinture“, raccontano i White Lies. “Musicalmente, nasce da una sequenza di synth fuori tempo, un trucco rubato al progressive anni ’70 – Genesis, Yes, Gong – che amiamo alla follia. Poi c’è un beat motorik, preso in prestito dal krautrock, e una linea di chitarra quasi ridicola, come una filastrocca o il jingle di un gelataio. Steve Hillage docet.“

Il testo, invece, esplora l’alienazione nei rapporti umani, soprattutto durante i conflitti. “È probabilmente il pezzo più veloce e intenso che abbiamo mai scritto”, aggiungono. La registrazione ha mantenuto un’anima live, con le basi incise in un’unica take e l’apporto di Seth Evans (ex-Black Midi) alle tastiere.

