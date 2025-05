C’è chi ha fatto annusare i guanti (Spinal Tap con “Smell the Glove”), chi ha cantato del profumo del deodorante Teen Spirit (“Smells like Tee Spirit” dei Nirvana), ed ora i Private Function hanno deciso di spingersi oltre. Forse troppo. La band punk australiana ha appena rilasciato un vinile scratch-and-sniff che riproduce l’aroma della vagina di Gwyneth Paltrow.

Stiamo parlando del loro ultimo album, ¯(ツ)/¯, disponibile in un’edizione limitata che, una volta grattata, sprigiona un effluvio… ben preciso. Tutto nasce dalla celebre (e controversa) candela “This Smells Like My Vagina” di Goop, l’impero wellness dell’attrice amricana. Peccato che l’oggetto del desiderio sia ormai introvabile, se non a prezzi da collezionismo (oltre 700 dollari).

“Era forse la cosa più geniale mai vista, ma impossibile da acquistare,” ha spiegato la chitarrista Lauren Hester in un video su Instagram. “Così abbiamo deciso di ricrearne l’essenza con un profumiere francese e infonderla nel vinile. Perché solo i ricchi dovrebbero annusare Gwyneth? La sua vagina è un bene comune!“

Insomma, se siete tra i fortunati possessori di questa rarità, ora sapete cosa fare: grattate, annusate, e ringraziate il punk per aver reso l’inaccessibile… sniffabile.