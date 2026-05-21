Ci sono dischi che ti prendono per mano e ti accompagnano dentro il loro mondo; e poi ci sono dischi che aprono la porta di colpo, ti spingono in una stanza già in movimento e ti chiedono di tenere il passo. L’esordio omonimo degli Station Model Violence appartiene alla seconda specie: una macchina a moto perpetuo costruita su pulsazioni motorik, chitarre in loop che scintillano e graffiano, innesti di sassofono e improvvise apparizioni di pianoforte, il tutto tenuto insieme da una voce asciutta, quasi monotona, che non cerca mai la teatralità ma inchioda il senso delle canzoni al pavimento.

Dietro questa compattezza c’è una storia di migrazioni, stasi forzate e nuove urgenze. Daniel “DX” Stewart (Total Control, UV Race) si sposta a Sydney dopo i lunghi anni di lockdown e, invece di ripartire da un progetto solista, mette in piedi un gruppo vero: Buz Clatworthy e Alan Gojak (R.M.F.C.), Micky Grossman e Michael Hassett (Den), più Nick Kuceli (Gaud) al sax. Il materiale nasce da tre vene che finiscono per intrecciarsi: demo che non trovavano spazio altrove, canzoni rimaste sospese in una band “non nata” (KX Aminal) e brani scritti collettivamente dalla formazione definitiva. È un album che suona, coerentemente, come un ricominciare senza cancellare nulla: somma e sintesi di vite spese nel punk australiano, ma con una fame di forma e di dettaglio che guarda oltre la semplice urgenza.

Il loro lessico è quello del post-punk, ma parlato con una grammatica aggiornata. La dodici corde di “Learn to Hate” evoca per un attimo la luce obliqua della new wave più melodica (e inevitabilmente il fantasma di certo jangle alla Joy Division), salvo poi rivelare una minaccia sottopelle: la ripetizione non è un vezzo, è un’arma. Le chitarre si inseguono come in un duello controllato, tra il clangore nervoso dei Wire e la disciplina ritmica dei Gang of Four, mentre il feedback assume il ruolo di paesaggio — a tratti con quell’eleganza “Eno/Fripp” capace di trasformare un riff in atmosfera. E sotto, costante, scorre la benzina kraut: non tanto citazione quanto metodo, un modo di pensare la tensione come trance, la corsa in avanti come stato mentale.

Non sorprende allora che il manifesto si chiami “Heat”. Nella versione album dura oltre otto minuti e funziona come un monolite con una propria gravità: parte da un groove serrato, accumula strati, lascia che il sax strisci tra le pieghe e che la chitarra apra fenditure sempre più larghe, senza mai concedere un’esplosione risolutiva. È un pezzo che ti costringe a ricalibrare l’attenzione: se cerchi la gratificazione istantanea, “Heat” ti lascia fuori; se accetti la logica della progressione, diventa un evento, un viaggio a densità crescente in cui la band dimostra quanto sia possibile essere epici senza gonfiare i muscoli.

Intorno a quel centro, la scaletta gioca di contrasti e di false sicurezze. “Leisure” è forse la canzone più “contagiosa”, ma proprio per questo la più inquietante: doppio tintinnio di Rickenbacker, synth che offusca l’aria, immagini in cortocircuito (“svago totale / guerra totale”) cantate senza alzare la voce. “Drip Away” è una palla di cannone: death-rock in accelerazione, punk ridotto all’osso e poi riacceso, come un allarme che non smette di lampeggiare. Quando l’album sembra sul punto di scivolare fuori dai confini in “Two Eyes For An Eye” — deviazione che sfida i generi con una sicurezza quasi giocosa — “Crepe Throne” lo riporta al cuore: compatta, costante, con una muscolatura appena accennata che rimette a fuoco l’etica della band.

Il punto forte, però, è la sensazione di controllo dentro la complessità. Il sax non è un ornamento “arty”: entra quando serve a cambiare la temperatura del brano, a renderlo più carnale o più sinistro. Il pianoforte compare come un oggetto estraneo che improvvisamente risulta inevitabile (in “Cliffs”, ad esempio, apre una prospettiva più ampia, quasi da ballata deformata). Le parti di chitarra si ripetono abbastanza a lungo da diventare ipnotiche, ma ogni ripetizione sposta qualcosa — una sfumatura armonica, un accento ritmico, un feedback che si allarga — come se la band stesse regolando lentamente le manopole fino al punto esatto. Succedono molte cose, eppure nulla diventa confuso: è tensione che si organizza, non caos che deborda.

Anche i testi lavorano per accumulo e attrito: ansia da sorveglianza, trame della vita moderna, immagini di degrado e di futuro prossimo (l’apocalisse a guida IA di “Drip Away”, la claustrofobia “mould music” di “Immolation”), fino a una morale che non suona mai come slogan. DX canta “impara a odiare alla luce del giorno” come si enuncia una regola di sopravvivenza: senza enfasi, senza catarsi, con una frustrazione controllata che rende più credibile ogni parola. È una scelta cruciale: se la voce avesse cercato l’isteria, l’album sarebbe diventato un esercizio di stile; così, invece, resta umano dentro la meccanica.

Gran parte del merito va anche alla produzione: le registrazioni tra Melbourne e Sydney e il mix di Mikey Young (figura chiave dell’underground australiano) riescono a far convivere densità e leggibilità. È davvero una “bestia densa”, ma non una muraglia indistinta: senti il metallo delle corde, l’aria attorno ai tamburi, la grana del sax, e soprattutto percepisci come la band giochi con lo spazio, lasciando che certi riff restino sospesi “in un angolo dell’orecchio” anche quando la canzone si è già spostata altrove.

Il finale, “Falling Down”, chiarisce cosa rende speciale questo disco: la band può permettersi un’accelerazione punk distorta e insieme tornare a quelle spirali di chitarre che si avvolgono l’una sull’altra come coreografia, con un’energia cinetica che non chiede di essere “compresa” ma solo seguita. È uno di quegli album che restano vicino al giradischi per settimane: ogni ascolto fa emergere un dettaglio, un incastro ritmico, una linea che prima sembrava semplice e poi si rivela ossessiva, studiata, inevitabile. In un’epoca in cui il post-punk rischia spesso di vivere di tropi consumati, gli Station Model Violence non lo “rilanciano” con un colpo di teatro: scavano canali nuovi dentro solchi vecchi, e la corrente torna a scorrere. Forte, tesa, stranamente luminosa.

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