La religione Pixies si arricchisce di una nuova, attesissima reliquia. Fra polverose bobine analogiche e scatti d’archivio rimasti chiusi nei cassetti per decenni, la band di Black Francis annuncia una riedizione corposa e definitiva di “Complete B-Sides 1988-97”, la compilation che già nel 2001 raccoglieva i frammenti più eccentrici, distorti e malinconici delle loro prime due vite.

L’appuntamento è per il 26 giugno 2026 via 4AD, e la notizia che farà tremare i collezionisti è una sola: per la prima volta, questa miniera di inediti su singolo e facciate nascoste approda in vinile. E non in una versione qualsiasi: chi è sveglio potrà accaparrarsi la variante “seaweed green” (verde alghe), esclusiva per noi del settore.

Cosa contiene esattamente questo scrigno? Oltre ai classici oscuri come “Manta Ray”, “Wave of Mutilation (UK Surf)”, “Bailey’s Walk” e la celeberrima cover di “In Heaven (Lady in the Radiator Song)” colonna sonora del Lynchiano Eraserhead, il reissue aggiunge sei tracce bonus dal vivo – un vero e proprio set clandestino dell’epoca d’oro.

Ma il dettaglio che fa la differenza è il lavoro di restauro: tutti i brani sono stati rimasterizzati dai nastri analogici originali, con quel calore e quella dinamica che i Pixies non hanno mai tradito. A impreziosire il tutto, una nuova veste grafica firmata dal designer Chris Bigg (v23), che ha riesumato foto di Simon Larbalestier – lo storico fotografo dei primissimi artwork – scartate all’epoca proprio dalla band. Uno sguardo su un futuro che non fu, diventato oggi copertina.

E siccome i Pixies non sono mai stati una band da poltrona, ecco che il ritorno in scena è già tracciato. Dopo le date nordamericane di settembre (con il passaggio al Sea.Hear.Now Festival il 20 settembre), arriva un tour europeo di 26 tappe che toccherà le capitali del culto: Londra, Madrid, Parigi, Berlino.

E per i fan italiani, segnatevi questa data col sangue: 14 luglio 2026 – Milano – Parco della Musica di Milano

Ad aprire le danze, i britannici The Pale White, giovane promessa del rock nervoso e garage.



https://www.pixiesmusic.com/

https://www.instagram.com/pixiesofficial/