I chitarristi messicani annunciano il primo disco in quattro anni, accompagnati dal mangaka Naoki Urasawa. E nel 2027 arriveranno anche in Europa.

Ci sono voluti un giro per le strade di Melbourne e un cartello apparentemente banale su un edificio popolare per riportare Rodrigo y Gabriela in studio. Il duo acclamato in tutto il mondo per la fusione di flamenco, rock e metal acustico ha appena svelato i dettagli di “OurHome”, nuovo album in uscita il 18 settembre via ATO Records.

Il disco segna una novità assoluta: per la prima volta, Rodrigo Sánchez e Gabriela Quintero hanno scelto di autoprodursi in Giappone, registrando tutto agli NK Sound Tokyo. Un cambio di rotta netto, lontano dalle pressioni esterne e da ogni logica di compiacere il pubblico a tutti i costi.

«Alla fine dell’ultimo tour stavamo camminando per Melbourne e abbiamo iniziato a parlare dell’idea di “casa”», racconta Gabriela. «È facile perdersi nel tentativo di piacere agli altri per sentirsi accettati. Ma per noi, casa significa trovare pace dentro di sé, senza cercare approvazione fuori. A un certo punto siamo passati davanti a una torre di edilizia popolare, e c’era un enorme cartello che diceva “OUR HOME”. È stato come un segno dell’universo: eravamo sulla strada giusta».

Il primo assaggio si intitola “Monster”, e non poteva avere accompagnatore più iconico. Il videoclip è stato realizzato da Naoki Urasawa, leggendario mangaka autore di capolavori come 20th Century Boys e Monster – proprio come il titolo del brano. Un cortocircuito perfetto tra due mondi che condividono la stessa intensità narrativa. Il video è già visibile qui sotto.

E se l’album arriva a settembre, le date dal vivo sono già un evento. Rodrigo y Gabriela hanno annunciato un tour mondiale mastodontico: tappe nordamericane nell’autunno 2026, e poi un’intera primavera 2027 tra Regno Unito ed Europa con due tappe italiane (Roma e Milano), con ben 22 concerti solo in Francia e una serie di club e sale storiche nel resto del continente.



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Di seguito tutte le date europee e UK della primavera 2027:

Marzo

15 – Vicar Street, Dublino (IE)

16 – Mandela Hall, Belfast (UK)

17 – O2 Academy, Glasgow (UK)

19 – Albert Hall, Manchester (UK)

20 – Town Hall, Birmingham (UK)

21 – O2 Shepherds Bush Empire, Londra (UK)

23 – Salle Pleyel, Parigi (FR)

25 – Aéronef, Lilla (FR)

26 – 106, Rouen (FR)

27 – Stereolux, Nantes (FR)

29 – MEM2, Rennes (FR)

31 – Le Bikini, Tolosa (FR)

Aprile

1 – Silo, Marsiglia (FR)

3 – Paloma, Nîmes (FR)

4 – Belle Electrique, Grenoble (FR)

5 – Le Radiant, Lione (FR)

7 – La Vapeur, Digione (FR)

8 – L’Autre Canal, Nancy (FR)

9 – La Cartonnerie, Reims (FR)

11 – La Laiterie, Strasburgo (FR)

13 – Ancienne Belgique, Bruxelles (BE)

14 – Paradiso, Amsterdam (NL)

16 – Die Kantine, Colonia (DE)

17 – Mojo, Amburgo (DE)

18 – Columbia Theater, Berlino (DE)

20 – Progresja, Varsavia (PL)

21 – Zaklęte Rewiry, Breslavia (PL)

23 – Globe, Vienna (AT)

24 – Palac Akropolis, Praga (CZ)

25 – Technikum, Monaco (DE)

27 – Auditorium Parco della Musica, Roma (IT)

28 – Circolo Magnolia, Milano (IT)

29 – Docks, Losanna (CH)

Maggio