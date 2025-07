I Cast, storica band del Britpop, sono pronti a tornare con un nuovo album dal titolo “Yeah Yeah Yeah”, in uscita il 30 gennaio per Scruff of the Neck Records. Registrato nello Space Mountain Studio in Spagna sotto la guida del produttore Youth (già con i Verve, The Orb e i Killing Joke), il disco è presentato come un viaggio tra riff potenti e melodie ipnotiche.

In un’intervista, John Power (frontman ed ex bassista dei The La’s) ha svelato che l’album è nato quasi per caso: “Yeah Yeah Yeah è arrivato all’improvviso. Avevamo tutti un buco in agenda – Youth, lo studio, la band – e ho pensato: perché no? Le canzoni erano ancora abbozzate, ma io e Alan McGee sentivamo che c’era qualcosa di magico. Youth l’ha definito ‘maestoso’, ed è esattamente ciò che volevamo.”

Intanto, è già online “Poison Vine”, il primo singolo che vede la partecipazione della mitica P.P. Arnold. Un brano carico di groove e rabbia controllata, con un ritornello che esplode grazie ai vocalizzi della soul legend. “Quando ho sentito le nostre voci fondersi nel chorus, ho capito che era fatta”, confessa Power.

I Cast sono attualmente in tour con gli Oasis nel Regno Unito, ma presto voleranno oltreoceano per aprire i loro show al MetLife Stadium (NJ, 31/08 – 01/09) e al Rose Bowl di Pasadena (06-07/09), insieme a Cage the Elephant. Non mancheranno date con The Brian Jonestown Massacre (NYC e Philadelphia) e un headline show al Sony Hall di New York (03/09).

E per chi non riesce a vederli in America, la band celebrerà i 30 anni del capolavoro “All Change” con un tour autunnale nel Regno Unito.



