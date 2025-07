Gli All Time Low sono pronti a tornare con un nuovo capitolo della loro carriera: annunciano l’album Everyone’s Talking!, in uscita il 17 ottobre per Basement Noise Records in collaborazione con Photo Finish Records/Virgin Music Group.

A pochi giorni dal lancio di Suckerpunch – presentato dal vivo al Warped Tour di Washington DC davanti a 25.000 fan – la band ha svelato il nuovo singolo The Weather, accompagnato da un videoclip ricco di simbolismo, co-diretto da Alex Gaskarth e Nick Stafford. Il brano esplora il contrasto tra apparenza e verità, un tema che sembra permeare l’intero progetto.

Gli All Time Low hanno anche annunciato le date del loro tour europeo e britannico, previsto per gennaio 2026. Si parte il 20 gennaio da Glasgow, per poi toccare città come Londra (O2 Arena), Parigi, Praga e Barcellona. Ad accompagnarli, tre band del calibro di Mayday Parade, Four Year Strong e The Paradox. In Italia si esibiranno il 13 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo.



