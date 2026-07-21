Con soddisfazione accogliemmo “The New Sound” di Geordie Greep titolando: ‘Con “The New Sound” Geordie Greep ha allestito un più che riuscito “museo della sofferenza umana”’; nuovamente con soddisfazione accogliamo oggi un altro progetto solista di un (ex) membro dei Black Midi: quello di Cameron Picton che, a firma My New Band Believe, ha dato alle stampe il bel “My New Band Believe” (Rough Trade Records).

Se a Cameron Picton sono accreditate “all words” e “music” (anche se alcune in “co-writing”), l’esecuzione dei brani è affidata ad un ensemble ampio, composto da archi, corde, fiati, pelli, voci…. per un risultato finale tanto ricco quanto saggiamente “moderato”, privo di eccessi e di inutili sovrastrutture.

Altra precisazione, il disco in mio possesso comprende anche un 45 giri aggiuntivo contenente due versioni di “Numerology”.

Passando all’ascolto, messo il vinile sul piatto, “Target Practice” è da “musical” quasi disneyano con le sue sonorità acustiche e le sue orchestrazioni.

La narrazione prosegue, con le stesse giuste intenzioni, in “In The Blink Of An Eye” che tra le pieghe inasprisce di quel misurato tocco le atmosfere rendendole velatamente tese.

<a href="https://camerapicture.bandcamp.com/album/lecture-25">Lecture 25 by My New Band Believe</a>

Se gli otto (e più) minuti dell’ottima “Heart Of Darkness” si vestono di mini-suite progressive in stile anni Settanta con esatti cambi di ambientazione e di registro tanto piene quanto più “astratte” (come nella parte conclusiva del brano), “Love Story” è ballata per pianoforte e “corde” dalle nuance classiche e dalla mutevole e irrequieta struttura.

Girato lato “Pearls” mantiene salda la rotta navigando tra onde acustiche con increspature da “opera”, così come acustica è la doppia anima di “Opposite Teacher” che si distingue per un bel intermezzo ai limiti del indie-folk.

Replicando lo schema del primo lato, anche il secondo lato vede come penultima traccia la lunga e composita “Actress” che si fa apprezzare per le digressioni folk/post-rock dall’impianto “musical” che anche qui si avverte forte.

Chiude l’LP “One Night”, ballata acustica “disturbata” da “suoni” d’accompagnamento.

Il 45 giri allegato all’LP include “Numerology” in versione sia cantata che strumentale, composizione d’effetto, sostenuta, quasi ballabile nel suo stile retro e da disco-funk, singolo tanto ineccepibile quanto piacevolmente radiofonico.

Terminato l’ascolto si può concludere che “My New Band Believe” suona elegante, raffinato ed equilibrato, conservando una giusta “stravaganza”, capace di variazioni discrete della forma ma significative nella sostanza.



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