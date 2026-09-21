“Squares Will Fall” in arrivo il 13 novembre per Thrill Jockey, con un parterre di ospiti d’eccezione che include il frontman dei Bon Iver, il cantautore del Michigan e il leader dei Beirut e un membro del gruppo The National.

C’è un momento, nella carriera di un musicista, in cui le collaborazioni cessano di essere semplici featuring per trasformarsi in vere e proprie costellazioni creative. Jan St. Werner, mente dietro i leggendari Mouse on Mars, sembra aver raggiunto questo stadio con il suo nuovo lavoro solista, un progetto che porta la firma di alcune delle voci più riconoscibili del panorama indie internazionale.

Il nuovo album, intitolato Squares Will Fall, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso artistico del produttore tedesco. Tra i collaboratori spiccano nomi del calibro di Sufjan Stevens, Justin Vernon, Zach Condon (Beirut) e Ben Lanz (The National), tutti chiamati a contribuire a un mosaico sonoro che promette di essere quanto mai sfaccettato.

La traccia che dà il titolo all’album nasce da una genesi particolare: nel 2012, Werner registrò una versione estesa di trenta minuti per celebrare il trentesimo compleanno di un amico. Quel materiale grezzo avrebbe poi trovato nuova vita durante le sessioni di Dimensional People dei Mouse on Mars, tenutesi nello studio del Wisconsin di Vernon. Fu proprio in quell’occasione che il musicista dei Bon Iver e Werner diedero vita a un’improvvisazione destinata a diventare il cuore pulsante del brano.

Ma la storia di “Squares Will Fall” non si ferma qui. Nel 2021, il pezzo è stato presentato come performance live alla Biennale Industriale degli Urali, in un allestimento che trasformava lo spazio in uno strumento: altoparlanti sospesi al soffitto con lunghe corde venivano continuamente riposizionati durante l’esecuzione, diventando parte attiva del processo di missaggio.

Il resto del tracklist si compone di altri due brani: “Swamp Brains”, che vede la partecipazione vocale di Rosanne Rubino, e “Flötotto”, dove Sufjan Stevens si cimenta con la drum machine mentre Ben Lanz maneggia trombone e basso.

Squares Will Fall arriva a distanza di un anno da Space Synthesis, l’ultimo lavoro solista di Werner, confermando la fertile vena creativa di un artista che continua a esplorare le frontiere della musica elettronica con curiosità e audacia.



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