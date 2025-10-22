I Depeche Mode non si fermano. Il prossimo 5 dicembre vedrà la luce “Memento Mori: Mexico City“, un nuovo, attesissimo album dal vivo che cristallizza l’energia dei tre epici sold-out al Foro Sol Stadium di Città del Messico. Non un semplice live, ma la testimonianza sonora di un gruppo che, nonostante i colpi del destino, continua a scolpire la sua leggenda con martellate sintetiche e cuore pulsante.

E come in ogni opera che si rispetti, c’è un complemento visivo. Uscirà lo stesso giorno “Depeche Mode: M“, il documentario che promette di squarciare il velario sul dietro le quinte di questo intenso capitolo “memento mori”. Ma la vera notizia per i collezionisti e i puristi del sound? I due progetti sono intrinsecamente legati. Ne avevamo parlato QUI

L’album sarà disponibile nelle preziose edizioni da 2 CD e un maestoso 4 LP in vinile, entrambi arricchiti da scatti esclusivi che rubano attimi di pura magia sul palco del Foro Sol. Chi opterà per il cofanetto DVD o Blu-ray del documentario, si porterà a casa anche l’intero film del concerto di Memento Mori: Mexico City: un’esperienza immersiva totale.

Ma c’è di più. Per chi crede che il vaso di Pandora dei Mode fosse ormai vuoto, arriva la chicca: tutte le versioni conterranno quattro tracce bonus inedite, registrate durante le sessioni di “Memento Mori”. L’assaggio? Un nuovo brano, “In the End“, che arriverà sulle piattaforme digitali già venerdì 24 ottobre, per prepararci al grande evento.

E per chi non vuole aspettare dicembre per tuffarsi nell’universo DM, il 28 ottobre il documentario Depeche Mode: M approderà per una serata speciale al cinema. Un’anteprima per respirare il profumo di quel backstage, per avvicinarsi al mistero “M”. C’è da capire se, e dove, in Italia è prevista la proiezione.



https://www.depechemode.com/

https://www.facebook.com/depechemode

https://www.depechemodem.com/

Memento Mori: Mexico City

• Intro

• My Cosmos Is Mine

• Wagging Tongue

• Walking In My Shoes

• It’s No Good

• Sister Of Night

• In Your Room

• Everything Counts

• Precious

• Speak To Me

• Home

• Soul With Me

• Ghosts Again

• I Feel You

• A Pain That I’m Used To

• World In My Eyes

• Wrong

• Stripped

• John the Revelator

• Enjoy The Silence

• Waiting for the Night

• Just Can’t Get Enough

• Never Let Me Down Again

• Personal Jesus

• Survive

• Life 2.0

• Give Yourself To Me

• In The End