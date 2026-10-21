L’album, ancora senza data ufficiale, uscirà per Epitaph records/Hellcat records ed è prodotto da Tim Armstrong (Rancid) con la co-produzione di Travis Barker (Blink182) e Brett Gurewitz (Bad Religion). la band lo presenterà dal vivo anche in spagna e portogallo a maggio 2027

Gli Interrupters hanno finalmente svelato il primo tassello del loro prossimo capitolo discografico. Si intitola “Warrior Spirit” ed è il singolo che anticipa il quinto album in studio della band californiana .

Il disco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è già chiaro il quadro che lo circonda. Sarà pubblicato da Epitaph Records/Hellcat Records e vedrà Tim Armstrong dei Rancid alla produzione, con Travis Barker e Brett Gurewitz in veste di co-produttori Per chi conosce la storia degli Interrupters, Armstrong è una presenza familiare: aveva già prodotto il loro secondo album “Say It Out Loud” nel 2016, registrato in parte nel suo studio e in parte agli Opra Studios di Barker. Stavolta però la squadra si allarga, con l’aggiunta di Gurewitz, fondatore della Epitaph e chitarrista dei Bad Religion. Un trio che copre praticamente tutto lo spettro del punk e dello ska-punk contemporaneo.

“Warrior Spirit” è già disponibile sulle piattaforme di streaming. Il titolo suggerisce un pezzo di resistenza e determinazione, in linea con lo spirito che ha sempre animato la band. Aimee Interrupter, Kevin Bivona e i gemelli Justin e Jesse non hanno ancora rivelato né il nome dell’album né la tracklist, ma l’uscita del singolo fa pensare che i tempi siano ormai maturi per ulteriori annunci.

Nel frattempo, la band ha già messo in calendario una serie di date europee per la primavera del 2027, dove presenterà dal vivo i nuovi pezzi. Il tour toccherà la Spagna e il Portogallo con cinque appuntamenti: il 17 maggio alla La Riviera di Madrid, il 18 al LAV di Lisbona, il 20 al Pelícano di La Coruña, il 21 al BEC di Bilbao e il 22 maggio al Poble Espanyol di Barcellona, nell’ambito del ritorno del festival Barna’n’Roll .



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