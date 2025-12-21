Il “Cosmic De-Evolution Tour” sbarca a Londra e Manchester con un lineup da sogno.

Il sogno New Wave degli anni ’80 diventerà realtà nell’estate del 2026, con l’annuncio di due imperdibili concerti in co-headline di due mostri sacri della musica alternativa a stelle e strisce: DEVO e The B-52s.

Dopo la loro esplosiva performance insieme a Saturday Night Live all’inizio di quest’anno, che ha fatto impazzire i fan e fatto rimpiangere a tutti i presenti i cosiddetti “tour d’addio” delle due band, le leggende hanno ceduto al richiamo del palco e della passione dei loro sostenitori. Il risultato? Un’estensione transatlantica del loro acclamato “Cosmic De-Evolution Tour”, che dopo aver infiammato Stati Uniti e Canada, approderà nel Regno Unito con due appuntamenti da segnare in rosso sul calendario: 20 Giugno – The O2, Londra e 21 Giugno – AO2 Arena, Manchester.

Queste date sono particolarmente significative per i The B-52s, che torneranno a deliziare il pubblico britannico per la prima volta dal 2019. Un ritorno attesissimo per chi sogna di ballare ancora su “Love Shack” e “Rock Lobster”. Anche i DEVO, reduci dal successo del “50 Years of De-Evolution Tour” del 2023, sono pronti a portare la loro deviante energia e i loro iconici “energy dome” sulle più grandi arene del Regno Unito.

Ma non è finita qui. Ad arricchire una serata già stellare, ci penseranno due ospiti d’eccezione: a scaldare il palco saranno le irriverenti leggende punk scozzesi The Rezillos e la stravagante e talentuosa pioniera della New Wave Lene Lovich, promettendo una vera e propria maratona di sound d’epoca e puro divertimento.



I DEVO però anticiperanno il tour Europeo con tappe americane e dal 3 al 17 aprle 2026 suoneranno anche a Wheatland, CA; Reno, NV; Salt Lake City, UT; Indio, CA – Coachella; Phoenix, AZ.



https://clubdevo.com/

https://www.theb52s.com/

https://www.facebook.com/ClubDEVO

https://www.facebook.com/theb52s/

https://www.instagram.com/theb52sband

https://www.instagram.com/clubdevo/