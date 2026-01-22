Sette anni di silenzio, di assenza. Un lasso di tempo che nel mondo della musica può sembrare un’eternità, un vuoto da riempire con nuovi miti. Ma per The Twilight Sad, quei sette anni non sono stati un vuoto. Sono stati il tempo necessario per affrontare il tipo di tempesta interiore che non si racconta in una canzonetta di tre minuti. Oggi, quella tempesta ha trovato il suo nome e la sua forma: «It’s The Long Goodbye», sesto album in arrivo il 27 marzo 2026 per Rock Action Records.

Non si tratta solo di un nuovo disco. È un resoconto, un diario sonoro del dolore più umano. Il frontman James Graham lo definisce senza mezzi termini: «Doveva contenere ogni elemento delle emozioni che stavo provando». E quelle emozioni hanno una fonte precisa, una ferita aperta: la malattia e la scomparsa di sua madre, combattute fianco a fianco con una battaglia personale contro l’oscurità della salute mentale. Se i precedenti lavori della band scozzese erano spesso avvolti in metafore dense e nebbie post-punk, qui il velo è squarciato. La luce è cruda, diretta.

«In passato ho usato molte metafore. In questo album ce ne sono meno», ammette James. «È fortemente influenzato dalla mia salute mentale, dal dolore, dalla perdita, e dal bisogno di essere forte anche quando non te la senti. Penso che sia una storia molto umana. Questa è solo la mia versione».

Il primo assaggio di questa nuova, fragile potenza arriva con «Designed To Lose», un brano che è molto più di un semplice “singolo”. È una meditazione sull’impotenza, sulla sensazione di essere programmati per la sconfitta, persino nel modo in cui affrontiamo i lutti. Una melodia che fa male e, al tempo stesso, consola, perché riconosce un sentire universale. È il perfetto biglietto da visita per un lavoro che, pur nascendo da un’esperienza straziantemente personale, si proietta verso chiunque abbia mai perso qualcuno o si sia interrogato sul senso della vita.

La genesi dell’album è un viaggio attraverso paradossi estremi. Nel 2016, James e il chitarrista Andy MacFarlane tornano euforici da un tour trionfale con i The Cure, solo per scoprire la diagnosi di demenza precoce della madre di James. L’80% del materiale nasce in questo limbo, nel contrasto straziante tra le gioie personali (il matrimonio, la paternità) e il declino inesorabile di una figura amata. Nel novembre 2023, un altro tour con i Cure viene interrotto bruscamente dal crollo della salute mentale di James. «E poi mia madre è morta nel gennaio successivo», racconta, in una frase che racchiude un mondo di dolore.

La realizzazione di «It’s The Long Goodbye» è stata quindi un processo lento, terapeutico. Andy ha accumulato idee durante il lockdown, per poi intrecciare suoni e atmosfere con James in uno scambio costante. A vegliare sul processo, un angelo custode d’eccezione: Robert Smith. L’amico di lunga data non solo ha offerto un contributo inestimabile sui demo, ma è salito in studio per aggiungere la sua chitarra in «Waiting For The Phone Call» e «Dead Flowers», e un basso a sei corde in «Back To Fourteen».

Con la formazione storica della band ormai cambiata (solo James e Andy restano al timone), per le sessioni sono stati chiamati David Jeans (Arab Strap) alla batteria e Alex Mackay (team live dei Mogwai) al basso. La produzione, affidata a MacFarlane ai leggendari Battery Studios di Willesden – un luogo intriso di storia dei Cure – con la collaborazione di Andy Savours (My Bloody Valentine) e il mix di Chris Coady (Slowdive), ha dato vita a un suono maestoso e intimo. È il loro capolavoro: un disco che trasforma l’esperienza vissuta in un’onda sonora intensa, dolorosa ma abbracciante.

«Voglio essere una persona con cui ci si può identificare», dice James. «Qualcuno che dà alle persone l’opportunità di dire: beh, non sei solo». In questo sta la forza rivoluzionaria di «It’s The Long Goodbye»: non celebra il dolore, ma lo condivide. Lo trasforma in un atto di comunione.

E dopo averlo inciso, lo porteranno dal vivo, dove il loro legame con il pubblico diventa energia pura. L’Italia li aspetta due volte: il 12 aprile 2026 al Legend Club di Milano per una serata di pura intimità, e il 14 giugno 2026 sul palco del Firenze Rocks, ancora una volta al fianco dei loro mentori e amici, The Cure.

Più che un ritorno, questo è un nuovo inizio. Un lungo addio che, nella sua onestà disarmante, suona come il più sincero dei benvenuti in una nuova, coraggiosa fase artistica. Preparatevi ad ascoltare. E a sentirvi meno soli.



https://thetwilightsad.com/

https://www.facebook.com/thetwilightsad

https://www.instagram.com/thetwilightsad/