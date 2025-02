Domenica 16 marzo 2025 l’Auditorium900 di Napoli ospiterà l’unica data del Centro Sud Italia del tour europeo di Joseph Arthur cantautore e visual artist americano noto per la sua creatività poliedrica e la musica che sfugge a ogni classificazione di genere. Il concerto organizzato da Ass. Axoloty e Hungry Promotion in collaborazione con Freak Out magazine e Main Out inizierà alle 21 con biglietti a 20 euro (prevendita) o 18 euro (botteghino, se disponibili).

Prevendita attiva qui https://www.etes.it/sale/event/86353/joseph%20arthur?idProdotto=86353



Artista dalla carriera straordinaria Joseph Arthur è stato scoperto nel 1996 da Lou Reed e Peter Gabriel che lo ha messo sotto contratto per la sua etichetta Real World Records. Con oltre quindici album all’attivo Arthur ha esplorato sonorità che spaziano dal folk al rock passando per sperimentazioni più intime. Oltre alla carriera solista ha fondato band come The Lonely Astronauts Fistful of Mercy (con Ben Harper) e RNDM (con Jeff Ament dei Pearl Jam).

Attualmente è il frontman del supergruppo Silverlites insieme a Peter Buck (R.E.M.) Rich Robinson (Black Crowes) e Barrett Martin (Screaming Trees). Le sue performance live sono un’esperienza sensoriale unica: sul palco Arthur crea mondi sonori ipnotici utilizzando chitarra pedali e microfoni con una voce intensa e melodie che catturano l’anima del pubblico. Influenzato da icone come Leonard Cohen Bob Dylan e Jeff Buckley il suo stile è un mix di autenticità e sperimentazione.

Tra i suoi brani più celebri spicca “In the Sun” reinterpretata da artisti del calibro di Michael Stipe (R.E.M.) Chris Martin (Coldplay) e Peter Gabriel a testimonianza del suo impatto sulla scena musicale internazionale. Con la sua sensibilità artistica e la capacità di creare brani di rara profondità Joseph Arthur si conferma uno dei più grandi cantautori americani del XXI secolo.



https://josepharthur.com/

https://www.facebook.com/Josepharthurpage

https://www.instagram.com/joseph_arthur/