C’è qualcosa di profondamente anacronistico e, allo stesso tempo, sorprendentemente necessario in For the First Time, Again, il debutto di Tyler Ballgame. È un disco che sembra arrivare da un’altra epoca, ma non come esercizio di stile: piuttosto come se qualcuno avesse trovato un vecchio nastro analogico in un cassetto di Laurel Canyon e avesse deciso di farlo suonare oggi, senza restaurarlo troppo, lasciando che le imperfezioni raccontassero la loro storia.

Ballgame — voce da crooner ferito, presenza da outsider che non ha mai davvero scelto di esserlo — costruisce un album che vive interamente sulla sua vocalità. È una voce che non si limita a cantare: interpreta, sostiene, cede, si rialza. Una voce che conosce la teatralità di Roy Orbison, la malinconia di Lennon, la morbidezza di Nilsson, ma che non si appoggia mai del tutto a nessuno di loro. È un timbro che sembra aver imparato più dalla vita che dalla tecnica, e questo lo rende immediatamente riconoscibile.

La produzione di Jonathan Rado fa il resto: calda, analogica, volutamente poco levigata. Rado costruisce un ambiente sonoro che non cerca la nostalgia come rifugio, ma come linguaggio emotivo. Le chitarre sono morbide, i fiati entrano come un ricordo, le percussioni sembrano registrate in una stanza troppo piccola per contenerle. È un disco che respira, che non ha paura di mostrare le cuciture.

La scrittura di Ballgame è semplice, quasi disarmante. Non c’è alcuna ambizione concettuale, nessuna volontà di reinventare il formato della canzone. For the First Time, Again è un album che crede ancora nella melodia come veicolo emotivo primario, e nei testi come confessioni più che come letteratura.

Le canzoni parlano di amore, certo, ma non dell’amore come tema universale: parlano dell’amore come ancora di salvezza, come tentativo di rimettere insieme i pezzi. I Believe in Love non è un inno, è un promemoria. Goodbye My Love non è un addio teatrale, è un saluto sussurrato a qualcosa che non si riesce del tutto a lasciare andare. E quando in Got a New Car Ballgame canta della possibilità di ricominciare, non sembra affatto convinto: è proprio questa esitazione a renderlo credibile.

Il rischio, ovviamente, è quello di scivolare nel derivativo. E in alcuni momenti il disco ci va vicino: certe progressioni armoniche sembrano uscite da un manuale di songwriting anni ’70, certi arrangiamenti flirtano con il déjà‑vu. Ma è proprio qui che Ballgame sorprende: anche quando la forma è familiare, il sentimento non lo è. C’è un’urgenza emotiva che attraversa tutto il disco, una vulnerabilità che non può essere imitata.

For the First Time, Again è un disco che non sembra voler competere con il presente, ma che finisce per dialogarci proprio grazie alla sua inattualità. È un lavoro che parla di fallimenti, ripartenze, amori che non si lasciano dimenticare, e di quella strana sensazione di ricominciare da capo con qualcosa che si conosce già — forse una persona, forse se stessi. E soprattutto è un disco che sembra ricordarci una cosa semplice: a volte, per ricominciare, non serve un nuovo inizio. Basta guardare ciò che abbiamo già vissuto come se fosse la prima volta, di nuovo.



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