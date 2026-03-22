C’era una volta il verbo dei fratelli D’Addario. Oggi, invece, i Lemon Twigs sono pronti a riscrivere le regole del proprio gioco pop-barocco con un sesto album in studio che profuma di svolta. Il titolo è “Look For Your Mind!”, la data da segnare in calendario è l’8 maggio (via Captured Tracks), e la novità più succosa è che, per la prima volta, la scrittura e le registrazioni non sono state un affare di famiglia in senso stretto.

Se in passato Brian e Michael hanno sempre gestito tutto in solitaria, questa volta la dimensione casalinga si è allargata per fare spazio ai nuovi membri live della band: il batterista Reza Matin e il bassista Danny Ayala, a cui si aggiunge il tocco femminile di Eva Chambers (già vista con le Tchotchke). Il risultato? Un sound che promette di essere più corale, stratificato e forse ancora più imprevedibile.

La prima anteprima di questa nuova era si intitola “I Just Can’t Get Over Losing You”, un gioiellino di due minuti che sembra uscito da una macchina del tempo diretta verso la California degli anni ’60, per poi deragliare splendidamente in un finale che è un’esplosione di luce solare pura. Un earworm immediato, di quelli che ti si stampano in testa dopo un solo ascolto.

“Ogni volta che proviamo a scrivere qualcosa di lineare, non riusciamo a fare a meno di aggiungere un elemento che arriva dal nulla”, racconta Brian D’Addario. “Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: scrivere una canzone che non abbiamo mai sentito prima”. Missione compiuta, a giudicare da questo primo singolo.

E mentre il video ufficiale del brano è già disponibile, la band si prepara a portare il nuovo “mind” dal vivo sui palchi. Il tour partirà in primavera con una tranche tra East Coast e Midwest americano, per poi spostarsi sulla West Coast a giugno. Al momento, nessuna data newyorchese, ma occhi puntati sull’Europa: a maggio i Lemon Twigs attraverseranno il Vecchio Continente con una serie di date chiave nel Regno Unito e in Irlanda.



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Ecco le date europee confermate:

18/05 – Nottingham, UK @ Rescue Rooms

19/05 – Norwich, UK @ The Waterfront

20/05 – Londra, UK @ O2 Shepherd’s Bush Empire

22/05 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club

23/05 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club

24/05 – Newcastle, UK @ Boiler Shop

26/05 – Dublino, IE @ Vicar Street

27/05 – Belfast, UK @ Belfast Empire Music Hall

29/05 – Glasgow, UK @ Queen Margaret Union

30/05 – Manchester, UK @ Academy 2

05/18 – Nottingham, UK @ Rescue Rooms

05/19 – Norwich, UK @ The Waterfront

05/20 – London, UK @ O2 Shepherd’s Bush Empire

05/22 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club

05/23 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club

05/24 – Newcastle, UK @ Boiler Shop

05/26 – Dublin, IE @ Vicar Street

05/27 – Belfast, UK @ Belfast Empire Music Hall

05/29 – Glasgow, UK @ Queen Margaret Union

05/30 – Manchester, UK @ Academy 2