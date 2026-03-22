I Muse sono pronti a tornare a far vibrare la loro fanbase. La band britannica ha infatti annunciato il loro decimo album in studio, intitolato The WOW! Signal, anticipato da un singolo che è un marchio di fabbrica: epico e ambizioso dal titolo “Be With You”. Il disco, che promette di esplorare le sottili linee tra mistero cosmico e speranza esistenziale, sarà rilasciato il prossimo 26 giugno via Warner.

A impreziosire il ritorno c’è anche un videoclip dalla forte impronta cinematografica, diretto da Nico Paolillo (già al lavoro con Deafheaven e Bad Omens) e con protagonista l’attrice Ella Balinska, nota per i suoi ruoli in Resident Evil e The Occupant.

Ma è il concept alla base del nuovo lavoro a catturare l’interesse. Il titolo The WOW! Signal non è stato scelto a caso. Come spiegato in una nota stampa, il nome fa riferimento a uno dei più affascinanti misteri interstellari del Novecento: un potente segnale radio della durata di 72 secondi, captato nel 1977 dalla costellazione del Sagittario. L’astronomo che lo scoprì, incredulo di fronte all’intensità e alla banda di frequenze che suggerivano una possibile origine extraterrestre, tracciò un cerchio attorno alla sequenza “6EQUJ5” e scrisse un entusiasta “WOW!”, dando così il nome al fenomeno e alla leggenda.

Con questo album, i Muse intendono esplorare proprio quel mix di “mistero cosmico, speranza esistenziale e l’esilarante possibilità di un contatto con qualcosa di ben più grande di noi”.

Le premesse per questo nuovo ciclo erano già state gettate ad inizio 2025 dal bassista Chris Wolstenholme, che in un’intervista aveva anticipato l’intenzione di iniziare a lavorare al nuovo capitolo discografico a stretto giro, dopo la parentesi del tour europeo dello scorso anno (che li ha visti protagonisti anche al Mad Cool Festival di Madrid, dove sostituirono i Kings Of Leon). All’epoca, Wolstenholme aveva parlato di un possibile arrivo del nuovo album per il 2026, auspicando che non ci fossero “disastri” di mezzo. Previsione avverata, con un ritorno che si preannuncia ancora una volta spettacolare.

The WOW! Signal segue Will Of The People (2022) e arriva in un momento di rinnovata libertà creativa per la band, che dopo anni di collaborazione con la Warner sembra pronta a scrivere il prossimo capitolo della propria storia senza vincoli di sorta.



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The full tracklist for Muse’s ‘The WOW! Signal’ is: